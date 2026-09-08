낸시랭 측, 만취 운전 논란 반박 "샴페인 한두 잔...면허취소 아냐"

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[스포츠조선 이지현 기자] 미술작가 겸 방송인 낸시랭이 음주운전 혐의로 입건됐다는 보도가 나온 가운데, 소속사 측이 "만취나 면허 취소 수준은 아니었다"며 일부 보도 내용에 대해 반박했다.

8일 낸시랭 소속사 메가톤엔터테인먼트 측은 다수의 매체들을 통해 "집에 거의 도착했을 때 음주 측정을 했다"며 당시 상황을 설명했다.

특히 소속사는 낸시랭의 음주량과 혈중알코올농도에 대한 입장을 밝혔다. 소속사 측은 "샴페인 한두 잔을 마셨다"며 "만취나 면허 취소 수준이 아니다"고 강조했다.

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앞서 이날 MBN은 서울 강남경찰서가 낸시랭을 도로교통법상 음주운전 혐의로 입건했다고 보도했다.

보도에 따르면 낸시랭은 이날 오전 3시 45분께 서울 강남구 일대에서 술을 마신 상태로 차량을 운전한 혐의를 받고 있다. 특히 당시 측정된 혈중알코올농도가 운전면허 취소 기준에 해당하는 수준으로 전해졌다고 보도했다.

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그러나 소속사가 이후 "면허 취소 수준이 아니다"고 밝히면서 최초 보도 내용과 낸시랭 측의 설명이 엇갈리는 상황이 됐다. 정확한 혈중알코올농도 수치와 당시 상황 등은 향후 경찰 조사를 통해 확인될 것으로 보인다.

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경찰은 낸시랭을 상대로 음주운전을 하게 된 경위와 이동 경로 등 구체적인 사실관계를 조사할 예정이다.

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한편 낸시랭은 최근 미술 작업과 방송 활동을 병행해 왔다. 지난 6월부터 서울 강남구 아트스페이스와이에서 개인전 '플레이(PLAY)'를 열었으며, 지난 7월에는 웹 예능 '닭터신'에 출연해 가수 이효리와 20년 넘게 이어온 인연을 공개하기도 했다.

olzllovely@sportschosun.com