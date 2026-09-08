넷마블 '아스달 연대기', 뉴월드 시즌2 시작…성장 비용 50% 낮춘다

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넷마블이 MMORPG '아스달 연대기: 세 개의 세력'에 성장 부담을 낮춘 신규 시즌을 선보인다. 뽑기나 패키지 구매 없이 게임 플레이를 통해 캐릭터를 성장시키는 '뉴월드' 시즌2를 시작하고, 주요 성장 과정에 필요한 보석 비용도 한시적으로 절반으로 낮춘다.

넷마블은 MMORPG '아스달 연대기: 세 개의 세력'의 '뉴월드(NEW WORLD)' 시즌2를 8일부터 시작한다고 밝혔다. '뉴월드'는 확률형 뽑기나 결제를 요구하는 패키지, 보석으로 구매하는 태고 장신구 등을 배제하고 게임 플레이 자체가 캐릭터 성장으로 이어지도록 설계한 시즌형 콘텐츠다. 시즌2에서도 이용자가 직접 플레이하며 캐릭터를 키우는 데 초점을 맞췄다.

시즌2 시작과 함께 페가수스, 피닉스, 오로라, 베가 등 신규 서버 4개를 연다. 성장 과정에서 반복적으로 사용되는 보석 비용은 한시적으로 50% 낮춘다. 정령·탑승물 교체와 스킬 되돌리기, 석상 해방 초기화, 던전 추가 보상 등에 적용되며 뉴월드뿐 아니라 기존 서버에서도 같은 혜택을 받을 수 있다. 신규 이용자는 초반 성장에 필요한 비용 부담을 덜 수 있고, 기존 이용자는 캐릭터의 추가 성장 과정에서 보석을 보다 효율적으로 사용할 수 있게 됐다.

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시즌2 업데이트 기념 쿠폰도 지급한다. 쿠폰을 사용하면 '빛나는 각성 정령 11회 소환권'과 '빛나는 각성 탑승물 11회 소환권', '빛나는 무기 외형 11회 소환권', '빛나는 꿈돌 11회 소환권'을 각각 2개씩 받을 수 있다. 여기에 '태고 장신구 4종 선택 상자' 1개도 제공한다.

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게임 내 무료 재화로 구매할 수 있는 '뉴월드 스페셜 패스'도 추가한다. 캐릭터 성장 과정에서 활용도가 높은 아이템을 중심으로 구성해 이용자가 플레이 과정에서 필요한 성장 재화를 확보할 수 있도록 했다.

접속 이벤트도 진행한다. 서버 오픈 이후 한 달 동안 게임에 접속하면 '전설 탑승물'을 확정적으로 받을 수 있으며, 이후 한 달간 꾸준히 플레이하면 '전설 정령'도 획득할 수 있다. 전설 정령 이벤트는 뉴월드뿐 아니라 글로벌, 크라본, 뉴월드 시즌1 등 모든 서버 이용자를 대상으로 한다.

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넷마블은 연말까지 이어질 업데이트 계획도 공개했다. 9월에는 마을 침공 방어와 1인 던전 확장을 진행하고, 10월에는 검은밤 6군도와 군도 점령, 주간 성장 가이드, 시간 던전 확장 등을 추가한다. 11월에는 통합 경쟁전과 정령·탑승물 파견 시스템, 패스 및 구독권 선물하기 기능을 선보인다. 12월에는 스킬 성장 시스템과 4인 신규 화염 던전을 추가할 예정이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com