'정평♥' 문근영, 다이어트 후 얼굴이 반쪽..17세 ‘어린신부’ 미모 되찾았다 ('우발라2')

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 문근영이 다이어트 후 한층 슬림해진 근황을 전했다. 영화 '어린신부' 속 모습과 나란히 비교해도 변함없는 비주얼을 자랑했다.

8일 SBS 오디션 프로그램 '우리들의 발라드2' 측은 '마음껏 누렸으면 좋겠다. 문근영, 17세의 나에게 보내는 발라드'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 문근영은 "17세 나에게 한마디 한다면?"이라는 질문이 주어지자, "17살의 근영아. 영화 '어린신부'를 촬영하고 있었구나. 그때 모습을 다시 보니 정말 귀엽고 사랑스럽다"라며 미소 지었다.

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이어 "그때 넌 많이 불안해하고 무서워하고 겁냈던 걸로 기억해. 하지만 너의 순수하고 사랑스러운 모습들을 많은 사람들이 좋아해 주고 아껴주고 응원해 주셨던 것 같다. 그러니까 너무 두려워 말고 감사한 마음으로 '국민 여동생' 타이틀을 마음껏 누렸으면 좋겠다. 17살 문근영 파이팅"이라고 덧붙였다.

그런가 하면 이날 문근영은 한층 슬림해진 모습으로 등장해 시선을 사로잡았다. 17세 당시 사진과 나란히 놓고 보아도 변함없는 미모를 자랑, 여전한 동안 비주얼을 뽐냈다. 문근영은 지난 4월 '유 퀴즈 온 더 블럭'에서 "먹는 걸 많이 즐기다 보니 살이 쪘다"라면서 식단 관리, 운동을 병행 중이라고 밝힌 바 있다.

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한편 문근영은 1999년 영화 '길 위에서'로 데뷔했으며 드라마 '가을동화', '신데렐라 언니', '바람의 화원', 영화 '장화, 홍련', '어린 신부', '댄서의 순정' 등 다수의 히트작에 출연하며 '국민 여동생'으로 사랑받았다. 2017년 희귀질환 급성구획증후군 진단을 받고 활동을 중단했으며 2024년 완치 소식을 전했다.

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지난 7월 7세 연상 뮤지컬 배우 정평과 결혼 소식을 전했으며 오는 10월 5일 첫 방송하는 '우리들의 발라드2'에 출연한다.

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joyjoy90@sportschosun.com