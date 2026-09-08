윤여정, 79세 믿기지 않는 백발 화보 "내 팔자가 얼마나 세면"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 윤여정(79)이 자신만의 인생 철학을 담은 묵직한 한마디를 남겼다.

패션 매거진 W코리아는 최근 윤여정과 함께한 화보와 인터뷰 일부를 공개했다. 올해 79세인 윤여정은 화보에서 백발을 자연스럽게 드러낸 채 가죽 재킷부터 화이트 톱, 화려한 액세서리까지 다양한 스타일을 소화하며 독보적인 분위기를 자아냈다.

특히 눈길을 끈 것은 화보 촬영 현장에서 털어놓은 윤여정의 솔직한 이야기였다.

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윤여정은 "자기연민 없는 사람이 왜 없겠어요. 나를 불쌍히 여기는 거? 오늘도 나는 나를 가여워했어요"라며 운을 뗐다.

그 이유마저 윤여정다웠다. 그는 "난 얼마나 팔자가 세면 36도의 한여름에 가죽옷을 입고 있나"라며 무더위 속에서 가죽 의상을 입고 화보를 촬영하는 자신의 상황을 유쾌하게 표현했다.

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이어 알베르 카뮈의 소설 '이방인'을 언급하며 "눈이 멀 것 같은 끔찍한 태양 아래서 웃으며 자동차를 잡을 때 '내 팔자가 이런가 봐' 하는 생각이 들죠"라고 말했다. 그러면서 윤여정은 누구에게나 자기연민은 있지만 이를 대하는 태도가 중요하다고 강조했다.

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그는 "연민이 있죠. 근데 우리가 인생에서 그거는 티 내지 말아야 돼요"라며 "그 마음을 남 앞에서 자꾸 '나는 이렇고 저렇고' 말하는 건 굉장히 디그니티가 없어. 주접스러워"라고 거침없이 말했다. 이어 "다 고생스럽게 사는 거예요. 고생스러워도 사는 거고"라고 덧붙였다.

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1966년 데뷔해 60년 동안 배우로 살아온 윤여정이기에 더욱 묵직하게 다가오는 말이다. 자신의 지난 시간을 고생담이나 성공담으로 포장하기보다 누구나 저마다의 고생을 안고 살아간다는 담담한 시선이 윤여정 특유의 삶의 태도를 보여줬다.

한편 1966년 데뷔한 윤여정은 올해 데뷔 60주년을 맞은 가운데 여전히 국내를 넘어 글로벌 무대에서 활약하고 있다.

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한편 윤여정은 지난 4월 공개된 넷플릭스 시리즈 '성난 사람들' 시즌2에서 컨트리클럽을 소유한 한국인 억만장자 박 회장 역을 맡아 열연했다. 특히 송강호와 처음으로 한 작품에서 부부 호흡을 맞춰 화제를 모았다.

이 작품으로 윤여정은 제78회 프라임타임 에미상 리미티드·앤솔러지 시리즈·TV영화 부문 여우조연상 후보에도 이름을 올렸다. 2021년 영화 '미나리'로 한국 배우 최초 아카데미 연기상을 품에 안은 데 이어 또 한 번 미국 주요 시상식 수상에 도전한다. 제78회 에미상은 오는 14일(현지시간) 미국 로스앤젤레스에서 열린다.

olzllovely@sportschosun.com