리센느, 4명 합쳐도 180kg이 안된다…슬라이드 탑승 불발 '뜻밖의 이유'

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[스포츠조선 김준석 기자] 걸그룹 리센느가 메이를 제외한 멤버 4명의 몸무게를 모두 합치고도 기준에 미치지 못해 슬라이드를 타지 못하는 뜻밖의 상황을 맞았다.

7일 유튜브 채널 'KBS WORLD TV'에는 '리센느의 마이데이트립 비하인드'라는 영상이 게재됐다.

영상에는 리센느 멤버들이 여행 중 슬라이드 체험에 나서는 모습이 담겼다.

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이날 원이, 리브, 미나미, 제나는 함께 슬라이드를 타기 위해 탑승 준비를 마쳤다. 메이는 해당 체험에 참여하지 않았다.

그러나 해당 시설은 안전한 운행을 위해 탑승자들의 합산 몸무게가 최소 180kg 이상이어야 했다.

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측정 결과 네 멤버의 몸무게를 모두 합쳐도 180kg에 미치지 못했고, 이들은 예상하지 못한 결과에 당황한 모습을 보였다.

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결국 네 사람은 나란히 탑승하고도 최소 무게 기준을 충족하지 못해 슬라이드 체험에 실패했다.

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성인 네 명의 몸무게를 합쳐도 180kg을 넘지 못했다는 사실이 놀라움과 웃음을 동시에 자아냈다.

해당 영상에도 "4인으로는 슬라이드도 못 타는 가벼운 리센느"라는 설명이 덧붙었다.

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팬들은 "네 명을 합쳐도 180kg이 안 된다니 놀랍다", "메이까지 탔으면 가능했을 것 같다", "슬라이드를 못 탄 이유가 너무 뜻밖이다" 등의 반응을 보였다.

한편 리센느는 원이, 리브, 미나미, 메이, 제나로 구성된 5인조 걸그룹이다.

narusi@sportschosun.com