'팀♥' 김보라, 44세 자연임신 비화.."첫째 낳고 피임 NO, 남편과 화해한 날 선물 찾아와"

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[스포츠조선 이게은기자] 가수 팀의 아내 사업가 김보라가 44세 늦은 나이에 둘째를 임신한 소감을 전했다.

8일 김보라는 SNS에 "44세… 만 42세에 찾아온 둘째, 선물이 이야기"라며 둘째 임신에 대한 이야기를 시작했다.

그는 첫째 출산 이후 일부러 피임을 하지 않았다면서 "1년 반 전부터는 둘째를 계획하고 제 생리주기 어플을 봐가며 가임기를 잘 체크했고 아무튼.. 그래도 임신이 잘 안 되길래 혹시 문제가 있나 싶어서 올 초 난임병원에도 갔었죠. 은근 기대했던 제 난소 나이는 딱 제 나이 그대로.. 그리고 병원에서 날을 받기도 했었는데 임신이 잘 안 됐어요"라고 털어놨다.

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하지만 김보라는 한편으로 임신에 대한 두려움이 컸다고 밝혔다. 첫째 임신 당시 허리 통증과 눈 다래끼 등으로 힘든 시간을 보냈고, 막달에는 코로나19에 확진돼 3kg가량 체중이 빠졌다고. 출산에 대한 불안감 속에서 제왕절개를 했으며, 이후 회복도 더뎠다고 털어놨다. 이 때문에 둘째 임신 전 임신테스트기에 한 줄이 뜨면 안도할 정도였다고. 이후 팀과 갈등을 겪기도 했지만 오히려 관계가 더욱 돈독해지는 과정을 거치며 둘째를 자연임신하게 됐다고 밝혔다.

김보라는 "(남편과) 화해를 하던 날 임신을 확신했다. 두려움이 아닌 감사의 기도를 했다. 그래서 둘째 태명은 '선물'"이라며 다시금 기쁨을 전했다.

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한편 팀은 지난 2021년 김보라와 결혼했으며 슬하에 아들을 뒀다. 최근 둘째 임신 소식을 전해 많은 축하를 받았다.

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joyjoy90@sportschosun.com