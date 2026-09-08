[SC현장] "하이브 첫 글로벌 그룹만의 음악"…앤팀, 늑대소년의 진화(종합)

8일 서울 상암동 SBS프리즘타워에서 그룹 앤팀(&TEAM) 미니 2집 'Mark on Me' 발매 쇼케이스가 열렸다. 멤버들이 함께 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 앤팀이 두 번째 한국 활동을 시작한다.

8일 오후 2시 서울 마포구 SBS 프리즘타워 프리즘 오디토리움에서 앤팀의 한국 미니 2집 '마크 온 미' 발매 기념 쇼케이스가 열렸다.

의주는 "첫 한국활동 때 받은 사랑에 보답할 수 있도록 열심히 하겠다"고, 후마는 "한국에서 우리 무대를 보여드릴 수 있어 기쁘다"고, 케이는 "한층 성장한 모습 보여 드리겠다"고, 니콜라스는 "다양한 모습 보여 드리겠다"고, 타키는 "다시 한국에서 활동할 수 있어 행복하다. 저번에는 긴장을 많이 했지만 기대감으로 바뀌었다. 팬분들 반응을 가까이 느끼며 자신감도 생겼다. 아시아 투어를 하며 무대 경험을 많이 했기 때문에 성장했다. 강한 에너지를 많이 보여 드렸다면 이번엔 깊은 감정과 성숙해진 감정을 보여 드리고 싶다"고 밝혔다.

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8일 서울 상암동 SBS프리즘타워에서 그룹 앤팀(&TEAM) 미니 2집 'Mark on Me' 발매 쇼케이스가 열렸다. 멤버 의주가 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.8/

앤팀은 2022년 하이브 글로벌 보이그룹 데뷔 프로젝트 '앤 오디션 - 더 하울링-'을 통해 결성된 9인조 그룹으로, 2025년 10월 한국 미니 1집 '백 투 라이프'로 K팝 본진에 정식 데뷔했다. '백 투 라이프'는 발매 첫날 약 114만장의 판매고를 올리며 일본 아티스트 최초로 한일 양국에서 밀리언셀러를 달성했고, 음악방송 3관왕을 휩쓸었다.

8일 서울 상암동 SBS프리즘타워에서 그룹 앤팀(&TEAM) 미니 2집 'Mark on Me' 발매 쇼케이스가 열렸다. 멤버 후마가 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.8/

또 지난해 일본 세번째 싱글 '고 인 블라인드', '백 투 라이프', 올해 발표한 '위 온 파이어'까지 세 작품 연속 밀리언 셀러를 기록하고, '위 온 파이어'로 미국 빌보드 메인 앨범 차트인 '빌보드 200' 52위로 진입하는 등 일본에서 출발한 보이그룹 최초의 기록을 세웠다.

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마키는 "첫 한국 활동은 더 넓은 무대에 나아가기 위한 첫 걸음이었다. 쉽지 않은 도전이었지만 멤버들과 다같이 열심히 하며 밀리언 셀러와 음악방송 1위를 이룰 수 있어 기뻤다. 이번에는 더 큰 목표에 도전해보고 싶다"고 전했다.

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8일 서울 상암동 SBS프리즘타워에서 그룹 앤팀(&TEAM) 미니 2집 'Mark on Me' 발매 쇼케이스가 열렸다. 멤버 케이가 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.8/

'마크 온 미'는 '백 투 라이프' 이후 10개월 여만에 선보이는 한국 앨범으로 팀의 정체성인 늑대 DNA에 사랑이란 감정을 더했다. '백 투 라이프'가 상처를 딛고 다시 일어난 아홉 멤버의 도전을 담았다면, 이번에는 세상에 거절당하고 스스로를 가뒀던 늑대가 있는 그대로의 자신을 받아들이는 '너'를 만나 조금씩 달라지는 이야기를 그린다.

8일 서울 상암동 SBS프리즘타워에서 그룹 앤팀(&TEAM) 미니 2집 'Mark on Me' 발매 쇼케이스가 열렸다. 멤버 유마가 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.8/

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니콜라스는 "마음에 오랫동안 흔적을 남길 수 있는 앨범이다. 강한 늑대의 모습 뿐 아니라 유일하게 자신을 인정해준 사람에 대한 마음을 풀어나가는 과정도 담겼다"고, 하루아는 "혼자였던 늑대들이 함께하며 성장하는 이야기를 해왔다면, 이번에는 늑대 소년들이 한 사람을 만나는 이야기다. 흉터와 상처를 인정해준 덕분에 소년도 마음을 열고 성장하는 이야기다. 그래서 이번에는 변화에 집중해서 준비했다"고 소개했다.

8일 서울 상암동 SBS프리즘타워에서 그룹 앤팀(&TEAM) 미니 2집 'Mark on Me' 발매 쇼케이스가 열렸다. 멤버 하루아가 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.8/

의주는 "하이브 최초 현지화 그룹이란 타이틀에 걸맞게 우리만이 할 수 있는 새로운 음악을 하려고 노력했다. K팝 팬분들이 기대해주시는 음악과 우리가 보여드릴 수 있는 음악의 간극을 줄이기 위해 여러 장르에 도전하며 우리에게 어울리는 음악과 퍼포먼스를 찾고, 어떻게 더 매력을 극대화해서 보여드릴 수 있을지 연구했다. 저번 한국 활동이 팬분들께 좋은 모습 보여드리고, 앤팀의 매력을 새롭게 알려드릴 수 있도록 노력했는데 두 번째 컴백을 통해 짧은 활동으로 아쉬워했던 팬분들의 아쉬움을 채우기 위해 노력할 예정이다. 최종 목표는 숫자나 결과도 좋지만 우리의 색과 새로운 모습을 잘 전달하고 싶다"고 전했다.

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8일 서울 상암동 SBS프리즘타워에서 그룹 앤팀(&TEAM) 미니 2집 'Mark on Me' 발매 쇼케이스가 열렸다. 멤버 니콜라스가 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.8/

타이틀곡 '마크 온 미'는 아름다운 피아노 선율과 극적 전개가 인상적인 팝 곡이다. 상처까지 끌어안아 준 '너'에게 자신을 길들여 달라는 간절한 마음을 노랫말에 담았다.

유마는 "처음 들었을 때 '타이틀곡이라고?' 하고 놀랐다. 그래도 지금의 우리라면 이 곡을 잘 표현하면서 성장한 모습도 보여드릴 수 있겠다고 생각했다"고, 후마는 "웅장한 뮤지컬 같은 느낌이라 더 힘있는 목소리로 감정을 표현하려 했고 숨소리 같은 디테일에도 신경썼다"고 말했다.

8일 서울 상암동 SBS프리즘타워에서 그룹 앤팀(&TEAM) 미니 2집 'Mark on Me' 발매 쇼케이스가 열렸다. 멤버 조가 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.8/

'퍼포먼스 몬스터'라는 애칭을 가진 앤팀이지만, 이번에는 퍼포먼스에 힘을 덜어내고 감정 표현에 중점을 뒀다. 케이는 "강한 에너지와 칼군무를 보여드렸다면 이번 곡은 노래와 시선, 표정으로 분위기를 표현하는데 신경썼다. 9명이 같은 표현을 하고 있다는 걸 전달할 수 있게 맞췄다"고, 후마는 "감정 표현을 연습하기 어려웠다. 개인적으로 샤이니 태인 선배님을 존경해서 선배님 영상을 보며 배웠다"고 자신했다.

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이밖에 이번 앨범에는 '굿보이' '러브장' '엠프티' '나잇 투 하울!' 등 '너'를 만난 뒤 달라지는 마음을 서로 다른 방식으로 그려낸 6곡이 수록됐다.

8일 서울 상암동 SBS프리즘타워에서 그룹 앤팀(&TEAM) 미니 2집 'Mark on Me' 발매 쇼케이스가 열렸다. 멤버 마키가 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.8/

8일 서울 상암동 SBS프리즘타워에서 그룹 앤팀(&TEAM) 미니 2집 'Mark on Me' 발매 쇼케이스가 열렸다. 멤버 타키가 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.8/

앤팀은 이날 오후 6시 '마크 온 미'를 발매한다. 이어 10월 3~4일 서울 송파구 KSPO 돔에서 투어 '블레이즈 더 웨이' 앙코르 공연을 개최하고 아시아 투어의 대미를 장식한다.

조는 "의주가 진행하는 '인기가요' 1위를 해보고 싶다. 우리를 아직 잘 모르는 분들에게 우리의 퍼포먼스와 많은 매력을 알리는 기회가 됐으면 한다"고, 의주는 "성숙하고 깊어진 앤팀의 모습 보여드리고 싶다"고 말했다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com