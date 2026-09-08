‘브리저튼 여주’ 피비 디네버, 품절녀 됐다…♥영화 제작자와 프랑스 극비 웨딩

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[스포츠조선 조민정 기자] 넷플릭스 인기 시리즈 '브리저튼'의 여주인공 피비 디네버가 영화 제작자 겸 배우 캐머런 풀러와 결혼한 것으로 전해졌다. 극 중 화려한 결혼식으로 전 세계 시청자를 사로잡았던 '다프네'가 현실에서도 웨딩마치를 울렸다.

7일(현지시간) 미국 연예매체 저스트재러드 등 외신에 따르면 피비 디네버와 캐머런 풀러는 지난 5일 프랑스 남부 프로방스에 위치한 18세기 농가 저택에서 결혼식을 올렸다.

결혼식 장소로 알려진 '르 마 데 푸아리에'는 넓은 정원과 고풍스러운 건축물이 어우러진 곳이다. 두 사람은 가족과 가까운 지인들만 초대해 비교적 조용하고 비공개로 예식을 진행한 것으로 전해졌다.

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한 관계자는 현지 매체를 통해 두 사람이 몇 달 동안 결혼식을 준비했고 피비 디네버의 어머니인 배우 샐리 디네버도 준비 과정에 함께했다고 전했다. 피비 디네버와 캐머런 풀러는 지난해 해당 장소를 방문한 뒤 한적하면서도 아름다운 풍경에 반해 결혼식장으로 선택한 것으로 알려졌다.

결혼식에 참석한 배우 샘 러너가 SNS를 통해 프랑스에서 보낸 주말 사진을 공개하면서 예식 분위기도 간접적으로 전해졌다. 공개된 사진에는 배우 로건 러먼을 비롯해 '리버데일'의 콜 스프라우스, '사브리나의 오싹한 모험'으로 알려진 키어넌 십카 등이 등장했다.

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피비 디네버와 캐머런 풀러의 인연은 2023년 1월 미국 선댄스영화제에서 시작됐다. 피비 디네버는 최근 '드류 베리모어 쇼'에 출연해 영화 '페어 플레이'로 선댄스영화제를 찾았다가 팝업 클럽에서 캐머런 풀러를 처음 만났다고 밝혔다.

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두 사람은 같은 해 4월 함께 있는 모습이 포착되면서 열애설에 휩싸였다. 이후 공식 행사와 일상을 함께하며 관계를 이어왔고 피비 디네버는 2024년 5월 미국 뉴욕에서 열린 멧 갈라 레드카펫에 약혼반지를 착용하고 등장해 결혼을 준비 중이라는 사실을 알렸다. 공개 열애 약 3년 만이자 약혼 사실이 알려진 지 2년여 만에 부부의 결실을 맺은 셈이다.

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캐머런 풀러는 영화 제작자 브래드 풀러의 아들이다. 브래드 풀러는 영화 '콰이어트 플레이스', '더 퍼지', '닌자터틀' 시리즈 등에 참여한 할리우드 제작자로 알려졌다. 캐머런 역시 드라마 '라스트 쉽' 등에 배우로 출연했으며 현재는 제작자로도 활동하고 있다.

피비 디네버는 2020년 공개된 넷플릭스 오리지널 시리즈 '브리저튼' 시즌1에서 다프네 브리저튼 역을 맡아 세계적인 스타로 떠올랐다. 극 중 헤이스팅스 공작 사이먼 바셋 역의 레게 장 페이지와 펼친 로맨스가 폭발적인 인기를 얻으며 국내 시청자들에게도 얼굴을 알렸다. 이후 넷플릭스 영화 '페어 플레이' 등으로 활동 영역을 넓혔다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com