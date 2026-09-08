'돌싱' 22기 현숙♥16기 광수, 재혼 앞두고 불화.."내 딸 가지고 장난하지마" ('연애전쟁')

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[스포츠조선 이게은기자] 재혼을 앞둔 '나는 솔로' 돌싱커플 16기 광수, 22기 현숙이 격한 언쟁을 벌이며 갈등을 빚었다.

7일 방송된 JTBC 예능 '연애전쟁'에서는 광수와 현숙이 출연한 예고 영상이 공개됐다.

영상은 시작부터 두 사람의 팽팽한 갈등을 담았다. 현숙은 광수에게 "그만해! 혼자 생각해요", "망상병에 걸려가지고"라며 짜증을 냈고 고성이 오갔다. 현숙이 광수를 조롱하는 듯한 제스처를 보이자, 이효리는 "저건 못된 행동이야"라고 지적하기도. 이후 현숙은 "진짜 왜 그래요", "저 진짜 성격 좋다"라며 패널들의 지적에 맞받아치는 모습을 보였다.

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또 현숙은 광수에게 "소중한 내 딸 가지고 장난치지 말라고요"라며 목소리를 높였고, 광수는 "친자식이 아닌 걸 부정할 수 없다", "남자들은 2세를 갖고 싶어한다고 하더라", "날 안 만나면 된다"라고 말하는 등 2세 계획을 두고도 충돌하는 모습을 보였다.

현숙은 제작진에게 "(광수가) '네가 이혼한 이유는 너 때문'이라고 하더라"라고 털어놓는가 하면, 무엇 때문인지 오열하는 모습도 포착됐다. 여기에 서장훈이 광수를 향해 "그만하세요! 이건 아닌 것 같다"라고 일침하는 모습까지 공개되면서 두 사람의 갈등이 어디까지 치달은 것인지 관심이 쏠렸다.

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한편 광수와 현숙은 각각 SBS Plus·ENA '나는 SOLO' 돌싱 특집 16기, 22기에 출연했다. 현숙은 이혼 후 딸을 홀로 키우고 있으며, 광수는 두 차례 이혼을 겪었고 슬하 자녀는 없다. 두 사람은 지난해 연애 4개월 만에 결별했으나 한 달 만에 재결합했다.

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joyjoy90@sportschosun.com