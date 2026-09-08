"역시 제니 클래스" 절친 결혼식서 신상 대신 '30년전 빈티지' 하객룩

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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 블랙핑크 제니가 절친의 결혼식에서 약 30년 전 공개된 베르사체 드레스를 하객룩으로 선택해 화제를 모았다.

최근 미국 래퍼 겸 싱어송라이터 맷 챔피언과 캐나다 출신 모델 타비아 보네티의 결혼식이 열린 가운데, 신부 타비아 보네티는 자신의 SNS를 통해 결혼식 현장을 공개했다. 공개된 사진에는 하객으로 참석한 제니의 모습도 담겼다.

사진 속 제니는 연한 연두빛 컬러에 비대칭 스커트 라인이 돋보이는 드레스를 입고 자연스러운 미소를 짓고 있다. 여기에 웨스턴 스타일의 부츠를 매치해 전형적인 하객 패션에서 벗어난 개성 넘치는 스타일을 완성했다.

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특히 제니가 선택한 의상이 약 30년 전 공개된 베르사체의 빈티지 아카이브 드레스라는 사실이 알려지며 더욱 관심을 모았다.

해당 의상은 지아니 베르사체가 디자인한 1997년 쿠튀르 컬렉션에 등장한 룩으로 알려졌다. 지아니 베르사체가 1997년 7월 미국 마이애미에서 사망하기 직전 선보인 마지막 쿠튀르 컬렉션이라는 점에서도 의미가 남다르다.

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제니는 1990년대 아카이브 드레스를 그대로 재현하는 대신 웨스턴 부츠와 자연스러운 헤어스타일을 더해 자신만의 방식으로 소화했다. 최신 컬렉션 대신 약 30년 전 의상을 선택하면서 다시 한번 '패션 아이콘'다운 면모를 보여줬다.

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제니와 신부 타비아 보네티의 남다른 친분도 눈길을 끈다. 두 사람의 인연은 이번 결혼식을 통해 처음 알려진 것이 아니다.

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타비아는 지난 2023년 서울에서 열린 제니의 캘빈클라인 캡슐 컬렉션 론칭 행사에 참석했다. 당시 맷 챔피언 역시 함께 자리했다.

2024년에는 제니가 캐나다 밴쿠버를 방문해 타비아가 전개하는 브랜드 'Friends With Animals'와 리복의 협업 론칭을 함께하기도 했다. 당시 제니는 타비아를 비롯한 지인들과 하이킹을 즐기는 모습이 포착됐으며, 타비아 역시 이전부터 SNS를 통해 제니와 함께한 모습을 공개하며 친분을 드러내 왔다.

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패션을 매개로 오랜 시간 친분을 이어온 제니가 타비아의 결혼식까지 직접 찾아 축하한 셈이다.

한편 제니는 지난달 28일 새 디지털 EP 'Fallen Angel'을 발표하는 등 솔로 아티스트로서 활동을 이어가고 있다.

olzllovely@sportschosun.com