'11월 결혼' 윤종훈♥한은서. 첫만남부터 8년간 숨겨온 '비밀 SNS 흔적'

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 윤종훈과 한은서가 오는 11월 깜짝 결혼을 발표한 가운데, 두 사람이 오랜 기간 SNS를 통해 조용히 서로를 응원해 온 흔적이 뒤늦게 재조명되며 화제를 모으고 있다.

두 사람의 남다른 교류는 SNS에서 고스란히 포착됐다. 윤종훈은 지난 6월과 7월 한은서가 해외 유학 당시 올린 4개의 게시물에 빠짐없이 '좋아요'를 누르며 마음을 전했다.

단순한 최근의 응원이 아니었다. 두 사람이 함께 연기 호흡을 맞췄던 2018년 SBS 드라마 '리턴' 방영 당시부터 최근까지 윤종훈은 한은서가 올린 다수의 게시물에 꾸준히 '좋아요'를 남겼다.

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한은서 역시 윤종훈의 게시물에 화답하듯 '좋아요'를 누르며 서로를 챙겨왔다. 두 사람은 현재도 맞팔로우 상태를 유지하며 8년에 걸쳐 조용하고 깊은 교류를 이어온 것으로 확인됐다.

두 사람의 첫 인연은 2018년 초 방송된 SBS 드라마 '리턴'이었다. 당시 윤종훈은 의사 서준희 역을, 한은서는 오영 역을 맡아 한 작품에 출연했다.

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별다른 열애설이나 공개 연애 없이 조용히 만남을 이어오던 두 사람이 마침내 부부의 연을 맺게 되면서, 8년 전 작품에서 싹튼 인연이 평생의 반려자로 결실을 맺은 과정에도 뜨거운 관심이 쏠린다.

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앞서 윤종훈의 소속사 YK미디어플러스에 따르면 두 사람은 오는 11월 1일 서울 모처에서 결혼식을 올린다. 1984년생인 윤종훈과 1994년생인 한은서는 10살의 나이 차이를 딛고 오랜 신뢰 끝에 백년가약을 맺게 됐다.

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윤종훈은 공식 팬카페에 올린 자필 편지를 통해 직접 팬들에게 벅찬 소식을 전했다. 그는 "저에게 귀중한 인연이 생겼고, 이제 그 사람과 평생을 함께 걸어가려 한다"며 "서로를 아끼고 이해하며 노력해 온 끝에 결혼이라는 새로운 시작을 하려 한다"고 밝혔다.

이어 "앞으로 한 사람의 남편으로서, 그리고 배우 윤종훈으로서 더 책임감 있게 살아가겠다. 좋은 배우, 좋은 인간이 되기 위해 노력하겠다"며 진심 어린 다짐을 덧붙였다.

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한편 윤종훈은 2013년 데뷔 후 tvN '응답하라 1994', '미생', SBS '리턴', '펜트하우스' 시리즈, '7인의 부활' 등에서 탄탄한 연기력을 인정받으며 활약해 왔다.

예비신부 한은서는 2008년 KBS 드라마 '대왕 세종'으로 데뷔한 뒤 '유령', '황금거탑', '리턴', '사의 찬미' 등 다수의 작품에 출연하며 얼굴을 알렸다.

narusi@sportschosun.com