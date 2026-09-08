54세 김정난, "이 필름 얼마짜린데!" 촬영장서 '쌍욕' 먹고 대성통곡한 사연

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[스포츠조선 김수현기자] 올해 54세가된 배우 김정난이 어린 시절 단역 아르바이트를 하던 당시 촬영장에서 겪었던 충격적인 일화를 털어놨다.

지난 7일 김정난의 유튜브 채널에는 그의 과거 이야기가 담긴 영상이 공개됐다.

이날 김정난은 "어렸을 때 에피소드인데 단역 아르바이트를 했다"라며 당시 촬영장에서 겪었던 일을 떠올렸다.

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김정난은 "아무것도 모르고 갔다. 카메라 앞에 처음 서봤는데 진짜 움직이기만 하면 카메라 감독이 욕을 하는 거다. 나는 세상에 태어나서 그런 욕을 처음 들어봤다"라고 말했다.

이어 "그때는 그랬다. 막 쌍욕을 하면서 육두문자가 나오는데 정신을 못 차리겠는 거다. 여기저기서 그냥 망치로 두들겨 맞는 것 같았다"라고 당시의 당혹스러웠던 상황을 전했다.

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특히 김정난은 당시 카메라 감독에게 들었던 말도 생생하게 기억하고 있었다.

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그는 "그때 했던 말 중에 한 마디가 기억이 난다. '이 필름이 얼마짜린데! 네가 한 번 NG 내면 물어낼 거야!' 하던 게 기억이 난다"라고 털어놨다.

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이어 "'네가 단역인 주제에 네가 때문에 NG가 나면 이 손해를 너 어떻게 할 것이냐?' 이거다. 너무 화를 내더라"라며 당시 상황을 회상했다.

연기를 배워본 적이 없었던 김정난은 거센 질책에 크게 위축될 수밖에 없었다고. 그는 "나는 연기를 배워본 적도 없으니까 위축된 상태로 쫄았다. 막 울고 얼굴이 눈물 콧물 범벅이 됐었다"라고 고백했다.

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한편 김정난은 다수의 작품에 출연하며 꾸준히 연기 활동을 이어오고 있다.

shyun@sportschosun.com