'고지용 전처' 허양임, 이렇게 말랐는데..뒤태 충격+식단관리 "세 끼 먹으면 살쪄"

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[스포츠조선 이게은기자] 가정의학과 전문의 허양임이 평소 식단부터 몸매 고민까지 솔직하게 털어놨다.

5일 허양임의 유튜브 채널 '꼬끄드 허양임'에는 그의 일상 영상이 공개됐다.

허양임은 자신의 병원에 출근하자마자 진료를 앞둔 환자들을 위해 견과류를 준비하는 모습을 보였다. 그는 "비만 진료를 많이 하는 편이다. 드시지 말라고 하는 음식을 제공할 수 없어 아메리카노와 티, 견과류 정도 드리고 있다"라고 말했다.

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자신 역시 식사를 가볍게 하는 편이라고. 그는 "저는 아침에 보통 요거트에 견과류, 과일 이런 걸 먹고 온다"라고 말했다. 몸매 관리를 위해서였다. 이어 "예전에는 아침 밥을 꼭 먹었는데 차리기 힘들기도 하고, 그렇게 세 끼를 너무 많이 잘 먹으면 체중이 늘더라. 앉아있는 시간이 많아 속도 더부룩해진다. 그래서 조금 더 간단하게 먹고 있다"라고 말했다.

그런가 하면 허양임은 지인과의 식사 자리에서 "항상 팔이 길고 가는 편이었다. 나름 체중 변화가 크지 않고 안 쪘다고 생각했는데, 나시를 입고 방송에 나온 모습을 보니 팔 뒤쪽 살이 보이더라"라며 자신의 유튜브 영상을 보고 충격을 받았다고 털어놨다. 이어 "나시를 자신 있게 입었는데 못 입겠다. 뒤태보고 깜짝 놀랐다"라고 덧붙였다.

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한편 허양임은 2013년 고지용과 결혼, 슬하에 아들 승재 군을 뒀다. 2017년 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 가족 모두가 출연하며 큰 사랑을 받았지만 최근 이혼 소식을 전했다.

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고지용은 지난달 사실 허양임과 2년 전 이혼했다면서 "앞으로도 아빠로서 최선을 다할 것이며, 비록 부부로서는 헤어졌지만 서로를 응원하며 잘 지내고 있다"라고 밝혔다. 양육권은 허양임이 가졌다.

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joyjoy90@sportschosun.com