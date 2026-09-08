장애학생 e스포츠 축제 열린다…'2026 전국 장애학생 e페스티벌' 개막

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전국 장애학생들이 게임과 정보기술 역량을 겨루는 '2026 전국 장애학생 e페스티벌'이 막을 올렸다. 올해는 'FC 온라인'이 정식 종목으로 승격되면서 e스포츠 종목이 기존 10개에서 11개로 늘었다.

넷마블문화재단은 8일 강원도 홍천 비발디파크 소노캄에서 본선 참가자와 관계자 등 1600여 명이 참석한 가운데 '2026 전국 장애학생 e페스티벌'을 시작했다고 밝혔다.

'전국 장애학생 e페스티벌'은 장애학생들의 e스포츠 및 정보기술 역량을 겨루는 행사다. 넷마블문화재단과 국립특수교육원, 한국콘텐츠진흥원이 공동 주최하고 교육부와 문화체육관광부가 후원한다. 넷마블문화재단은 2009년부터 행사를 공동 주최하고 있다.

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올해 행사는 'AI로 여는 세상e! 무한한 가능성e!'를 슬로건으로 8~9일 이틀간 진행된다. 지난 5월부터 7월까지 전국에서 진행된 지역예선에는 약 3000명이 참가했으며, 이 가운데 선발된 특수학교 및 특수학급 학생과 지도교사, 학교 관리자, 학부모 등이 본선에 참가했다.

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대회는 정보경진대회 18개 종목과 e스포츠대회 11개 종목으로 진행된다. e스포츠 종목에는 '마구마구 리마스터(PC)'와 '모두의마블(모바일)' 등이 포함됐으며, 올해부터 'FC 온라인'이 정식 종목으로 추가됐다.

각 부문 우승자에게는 교육부장관상과 문화체육관광부장관상이 수여된다. 국립특수교육원장상과 한국콘텐츠진흥원장상인 우수상·장려상, 넷마블문화재단 대표상인 페어플레이상도 마련됐다.

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대회 참가자뿐 아니라 가족과 관람객을 위한 프로그램도 진행된다. 8일 오후 7시부터 열리는 문화행사에서는 '비보이를 사랑한 발레리나', 일루전 매직쇼, e세계 퀴즈쇼, 힙팝 e스테이지, 플레이 더 비트 등의 공연이 펼쳐진다.

현장에서는 자율주행 퍼스널 모빌리티 탑승체험과 AI 캐리커처 드로잉, VR 게임 체험, 마법종이 키링 만들기, 스탬프 투어 및 포토 콘테스트, 승부예측 e챌린지 등도 체험할 수 있다.

도기욱 넷마블문화재단 대표는 개회사에서 "학생들이 즐거운 경험을 쌓기 바라며 올해는 특별히 인공지능과 디지털 전환 시대에 필요한 역량을 높일 수 있는 장을 마련했다"며 "앞으로도 학생들의 정보 격차를 해소하고 새로운 여가 문화를 열어가는 일에 지속적인 관심을 가지고 지원하겠다"고 말했다.

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넷마블문화재단은 2018년 출범한 이후 건강한 게임문화 확산과 미래 창의 인재 양성, 나눔 문화 확산을 목표로 '문화 만들기', '인재 키우기', '마음 나누기' 등 3개 영역에서 사회공헌 활동을 이어가고 있다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com