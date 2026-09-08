게임과 AI, '통제할 스크린'에서 '디지털 놀이터'로…2026 게임과학포럼 개최

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게임을 아동·청소년의 학습과 성장을 돕는 '디지털 놀이터'로 바라봐야 한다는 논의가 나왔다. 게임과 인공지능(AI)의 결합이 새로운 학습 환경을 만들 수 있는 만큼 이용 시간을 일률적으로 제한하기보다 게임을 어떻게 설계하고 활용할 것인지에 초점을 맞춰야 한다는 주장이다.

게임과학연구원은 지난 4일 국립중앙도서관 국제회의장에서 '2026 게임과학포럼(Game Science Forum)'을 개최했다고 밝혔다. 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원, 게임문화재단, 구글코리아가 후원한 이번 포럼에는 게임과 AI, 교육, 심리, 정책 분야 전문가들이 참석해 게임의 역할과 이용 환경을 놓고 의견을 나눴다.

올해 포럼의 주제는 게임과 AI 기술을 미래 세대의 성장을 돕는 '디지털 놀이터(Digital Playground)'로 재정의하는 것이었다. 기존에 게임을 학습을 방해하거나 통제해야 할 대상으로 바라봤다면, 놀이 과정에서 협력과 실패, 피드백을 경험하는 특성을 교육과 연결할 수 있다는 것이 논의의 출발점이었다.

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김경일 게임과학연구원장은 기조강연에서 놀이와 게임이 인간의 발달과 학습에 미치는 영향을 설명했다. AI가 기존 패턴과 규칙을 정교하게 수행하는 시대일수록 인간에게는 놀이를 통해 새로운 규칙을 만들고 바꾸는 능력이 중요하다고 강조했다.

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교육 분야에서는 게임과 e스포츠의 특성을 학습에 활용할 수 있다는 의견이 나왔다. 김기한 서울대 교수는 '게임의 교육적 시너지' 세션에서 게임과 e스포츠의 플레이그라운드 효과를 소개했다. 게임과 e스포츠에서는 이용자들이 서로 협력하고 관찰과 피드백, 성공과 실패, 전략 등을 공유하는 과정에서 공동으로 지식과 경험을 쌓을 수 있다는 설명이다. 김 교수는 게임을 단순히 제한해야 할 스크린 타임으로 보기보다 교육적 효과를 고려해 설계하고 활용할 수 있는 디지털 놀이터로 바라볼 필요가 있다고 강조했다.

AI를 활용한 게임 개발 사례도 소개됐다. 김현승 크래프톤 팀장은 플레이어와 협업하고 대화할 수 있는 AI 캐릭터인 CPC(Co-Playable Character)를 소개하며 게임 안에서 대화와 행동이 가능한 AI 캐릭터가 구현되면 디지털 공간에서 다양한 형태의 학습이 가능할 것으로 내다봤다.

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게임 이용 환경에 대한 논의에서는 규제 방식의 변화가 필요하다는 주장이 제기됐다. 이승훈 안양대 교수는 '포스트 디지털 시대의 바람직한 게임 이용 환경 조성' 세션에서 일률적인 규제 방식의 한계를 지적하며 민관 협업과 플랫폼 기술을 활용하는 '조정자' 프레임워크로 전환할 필요가 있다고 제안했다. 플랫폼은 이용자 보호 기술을 제공하고, 게임 개발사는 안전한 설계와 이용 환경을 구축하며, 정부는 자율규제를 중심으로 유연한 정책을 지원하는 방식이다.

게임이용장애를 둘러싼 논쟁도 이어졌다. 진예원 이화여대 교수는 게임이용장애의 정책적 근거로 활용돼 온 글로벌 유병률 통계가 게임과 도박의 개념적 혼란으로 인해 영향을 받았을 가능성을 제기했다. 게임 문제의 실체를 보다 정확하게 파악하기 위해서는 질적 데이터를 포함한 심층적인 연구가 필요하다는 주장이다.

이후 한민 사피엔스 아일랜드 기업부설연구소장의 사회로 진행된 패널토의에서는 게임의 교육적 가능성과 부작용, 이용자 보호를 위한 규제 방향, 게임이용장애의 정의 등을 놓고 논의가 이어졌다. 현장에서는 AI가 게임의 사회적 공간을 어떻게 바꿀지, CPC의 실제 효과와 발전 방향 등을 묻는 질문도 나왔다.

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이재정 국회 문화체육관광위원회 위원장은 축사를 통해 "놀이터는 아이들이 건강한 위험을 경험하고 스스로 규칙을 만들어가며 학습하는 공간"이라며 "AI와 게임이 만드는 새로운 시대에 국회도 정책적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

유병한 게임문화재단 이사장은 "그동안 우리 사회가 게임 이용을 일방적인 차단과 통제의 대상, 갈등의 원인으로 여겨온 측면이 있다"며 교육과 활용에 기반한 디지털 생태계 구축과 지속 가능한 정책 방향이 필요하다고 밝혔다.

게임과학연구원은 앞으로도 정기적인 포럼을 통해 게임문화와 게임 이용 환경에 대한 연구와 논의를 이어갈 계획이라고 전했다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com