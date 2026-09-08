[인터뷰②]'최애의 사원' 김혜준 "침대신, 부끄러웠는데…강훈x차우민 브로맨스, 질투했다"

'최애의 사원' 김혜준 스틸컷. 사진제공=tvN

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정빛 기자] 배우 김혜준이 강훈, 최우민과의 호흡을 자랑했다.

김혜준은 지난 8일 서울 강남 한 카페에서 스포츠조선과 만나 강훈과의 로맨스 호흡에 대해 "침대신 부끄러웠는데, 현장에서 유쾌하게 잘 찍었다"라며 "강훈과 차우민의 브로맨스에 질투했다"라고 ?다.

9일 종영하는 tvN 월화드라마 '최애의 사원'은 최애를 만나기 위해 최애가 있는 회사에 입사한 신입사원 남다름(김혜준)이 대표 강하기(강훈)와 얽히며 사랑과 자신의 꿈을 찾아가는 로맨틱 코미디다.

Advertisement

김혜준은 극 중 성덕을 꿈꾸는 신입사원 남다름을 맡아 강하기 역의 강훈과 풋풋한 사내 로맨스를 그렸다. 산업 스파이라는 오해로 시작했던 두 사람은 함께 일하며 조금씩 서로에게 스며들었고, 마침내 마음을 확인하며 연인이 됐다.

첫 로코였던 만큼 김혜준에게는 촬영 현장에서 경험한 설렘도 새로웠다. 김혜준은 "상대 배우가 저를 바라보는 시선들이 있지 않느냐. 그런 걸 나중에 화면으로 보니까 재미있더라"고 말했다.

'최애의 사원' 김혜준 스틸컷. 사진제공=tvN

Advertisement

두 사람의 로맨스가 깊어진 이후 등장한 침대 장면도 언급했다. 김혜준은 "부끄럽기도 했다. 현장에서는 유쾌하게 잘 찍었는데, 화면에서는 말랑말랑하고 잔잔하게 잘 편집해 주셨더라"며 "새로운 느낌으로 봤던 것 같다"고 했다.

Advertisement

특히 강훈은 남다름이 더욱 사랑스럽게 보일 수 있도록 세심하게 호흡을 맞췄다고. 김혜준은 "강훈 씨가 '다름이가 예뻐 보이면 좋겠다', '너는 어느 쪽이 예쁘냐, 각을 맞추겠다'고 하더라"고 떠올렸다.

Advertisement

이어 "강훈 씨가 '네가 백번 귀엽고 사랑스러운 것보다 그걸 귀엽게 보는 남자 주인공의 눈빛이 중요하다'고 했다. 실제로 그런 눈빛으로 봐주려고 연기하더라"며 "서로 그런 대화를 많이 나눴다"고 고마움을 전했다.

'최애의 사원' 김혜준 스틸컷. 사진제공=tvN

극 중에서는 강하기와 이찬이 남다름을 사이에 두고 묘한 신경전을 벌였지만, 실제 현장에서는 강훈과 차우민의 '브로맨스'가 더욱 뜨거웠다고.

Advertisement

김혜준은 "강훈 씨가 너무 웃기고, 차우민 씨도 농담을 잘한다. 저도 같이 농담하면서 지냈다"며 "둘의 브로맨스가 좋아서 굉장히 잘 지내더라. 오히려 그 사이에서 제가 '왜 둘이 놀아?'라며 질투하고 그랬다"고 웃었다.

이어 "다름이의 시선으로 가는 드라마라 분량이 많아서 체력적으로 많이 힘들기도 했다"면서도 "두 배우 덕분에 많이 즐거웠다. 제가 웃어야 하는 연기를 할 때면 항상 웃겨주셨다"고 애정을 드러냈다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com