"성범죄자 의상을 누가 사나"...'NCT 퇴출' 태일 옷 버젓이 판매...검수 부실 논란

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[스포츠조선 조민정 기자] SM엔터테인먼트가 NCT 공식 플리마켓에서 성범죄로 퇴출된 전 멤버 태일의 무대 의상을 판매해 거센 비판을 받고 있다. 문제의 옷에는 태일의 이름까지 적혀 있었던 것으로 전해지면서 '검수 부실' 논란이 확산했다.

SM엔터테인먼트는 지난 6일 서울 송파구 롯데월드타워 월드파크 잔디광장에서 NCT 브랜드 론칭 10주년을 기념한 'NCT 플리마켓'을 개최했다. 행사에서는 NCT 멤버들이 지난 10년간 활동하며 착용했던 무대 의상과 개인 소장품 등이 판매됐다.

논란은 플리마켓에서 옷을 구매한 한 팬이 해당 제품이 태일의 의상이었다고 주장하면서 불거졌다. 공개된 사진에는 검은색 재킷과 데님 소재 의상이 옷걸이에 걸려 있다. 팬들이 과거 영상과 사진을 대조한 결과 검은색 재킷은 태일이 NCT 127의 2018년 발표곡 'Chain' 뮤직비디오에서 입었던 옷과 같은 제품으로 지목됐다. 또 다른 데님 의상의 옷깃 안쪽에는 '태일'이라는 글씨가 그대로 남아 있어 눈길을 끌었다.

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검은색 재킷을 15만원에 구매했다는 팬은 SNS를 통해 "비싼 브랜드 제품이라 찾는 것을 포기하고 그냥 샀는데 태일의 옷이었다"며 "범죄자의 옷을 사고 싶어 하는 팬이 어디 있느냐. 아무리 플리마켓이라도 이런 옷을 팔면 어떡하느냐"고 분통을 터뜨렸다.

이어 SM 측에 정식으로 항의하겠다는 뜻을 밝힌 그는 현장에서 문제를 제기한 끝에 사과를 받고 환불 처리됐다고 주장했다. SM 측 역시 태일이 착용했던 의상이 플리마켓 판매 품목에 포함된 사실을 인정한 것으로 전해졌다.

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무엇보다 해당 옷에 태일의 이름이 남아 있었고 판매를 위해 가격표까지 부착됐다는 점에서 팬들의 비판은 더욱 거세졌다. 수익금이 여성·청소년·문화 관련 지원 사업에 기부되는 자선 행사였다는 점도 논란을 키웠다.

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누리꾼들은 "옷걸이에 걸고 가격표를 달면서 이름을 확인하지 못했다는 게 이해되지 않는다", "탈퇴한 멤버의 물건은 기본적으로 걸러냈어야 한다", "팬을 대상으로 하는 공식 행사인데 최소한의 검수도 없었나", "환불로 끝날 문제가 아니다" 등의 반응을 보였다. 일부에서는 수많은 물품을 분류하는 과정에서 발생한 실수일 수 있다는 의견도 나왔다.

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한편 태일은 2024년 6월 지인 2명과 함께 술에 취해 항거불능 상태였던 외국인 여성을 성폭행한 혐의로 재판에 넘겨졌다. SM은 같은 해 8월 태일의 NCT 탈퇴를 발표했고, 10월에는 전속계약을 해지했다. 대법원은 2025년 12월 성폭력처벌법상 특수준강간 혐의로 기소된 태일과 공범들에게 각각 징역 3년 6개월을 선고한 원심을 확정했다. 성폭력 치료 프로그램 40시간 이수와 아동·청소년 및 장애인 관련 기관에 대한 5년간 취업 제한 명령도 유지됐다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com