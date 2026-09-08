[인터뷰③]'최애의 사원' 김혜준 "이동욱에 키스신 자랑…청룡서 이영애 실물 영접, 아직도 연예인 신기"

김혜준. 사진제공=매니지먼트mmm

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[스포츠조선 정빛 기자] 배우 김혜준이 '최애의 사원' 로맨스를 향한 '킬러들의 쇼핑몰' 식구들의 반응을 전했다.

김혜준은 지난 8일 서울 강남 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "이동욱 선배에게 '저 어제 키스신 찍고 왔어요'라고 자랑하기도 했다"며 "아직도 연예인 보면 신기한데, 청룡에서 이영애 선배 만났을 때 제일 신기했다"고 웃었다.

9일 종영하는 tvN 월화드라마 '최애의 사원'은 최애를 만나기 위해 최애가 있는 회사에 입사한 신입사원 남다름(김혜준)이 대표 강하기(강훈)와 얽히며 사랑과 자신의 꿈을 찾아가는 로맨틱 코미디다.

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그간 장르물에서 강렬한 캐릭터를 주로 연기했던 김혜준은 이번 작품에서 밝고 긍정적인 신입사원 남다름으로 변신했다. 외적인 모습부터 변화를 줬다.

김혜준은 "헤어스타일은 원작 다름이의 물결펌을 따라 하려고 했고, 산뜻하게 보이기 위해 밝은 컬러로 하려고 했다. 제가 했던 헤어 컬러 중 가장 밝은 색이었다"고 설명했다.

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이어 "나름대로 감량도 하려고 했다. '킬러들의 쇼핑몰' 때도 몸무게가 많이 오르지는 않아서 찌지 않도록 유지하려고 했다"고 덧붙였다.

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'최애의 사원' 김혜준 스틸컷. 사진제공=tvN

실제 김혜준과 남다름 사이에는 닮은 점도 많았다. 김혜준은 "주변에서 평소 성격이 다름이와 비슷하다는 이야기를 들었다. 그래서 '내가 가지고 있는 귀여움을 극대화해서 보여주자', '부끄러워하지 말고 과감하게 하자'고 생각했다"고 말했다.

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특히 긍정적인 성격을 공통점으로 꼽았다. 김혜준은 "다름이는 끊임없이 도전한다. 힘든 사건들이 다름이 인생에 있음에도 슬픔에 머무르지 않고 계속 나아가는 점이 기특했다. 그런 부분은 저도 배울 점이라고 생각한다"고 했다.

'최애의 사원' 김혜준 스틸컷. 사진제공=tvN

반면 쉽게 따라 하기 어려운 다름의 면모도 있었다. 강하기의 첫사랑 한정연(연우)이 등장한 뒤에도 강하기를 믿으려 했던 모습이다.

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김혜준은 "다름이가 멋있다고 생각했다. 자존감이 높아서 가능했던 일 같다. 첫사랑과 같이 있어도 이해한다는 게 사람에 대한 믿음도 크고 본인에 대한 확신도 있기 때문에 가능한 것 같다"며 "이해가 안 되면서도 부러웠다"고 말했다.

다름이 오랜 시간 좋아했던 이찬(차우민)을 처음 만나는 장면에서는 자신의 경험을 투영하기도 했다. 김혜준은 "찬이를 우연히 엘리베이터에서 만날 때 진짜 콩닥콩닥했다. 그게 드라마의 가장 큰 정체성이라고 생각했다"며 "최애를 실제로 영접했을 때 저도 그랬던 것 같다. 신기하고 심장이 밖으로 튀어나올 것 같았다"고 떠올렸다.

실제 김혜준도 여전히 연예인을 보면 신기하다고. 김혜준은 "시상식 같은 곳에서 선배님들을 만나면 놀란다. (2019년) 청룡영화상에 갔을 때, 이영애 선배님이 시상하러 나오셨다. 너무 신기했다"며 "현장에서 보면 여전히 신기하다. 차를 타고 지나가다가 촬영하는 모습을 봐도 너무 궁금하다"고 말했다.

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'킬러들의 쇼핑몰'에서 삼촌과 조카로 오랜 시간 호흡을 맞춘 이동욱도 예외는 아니었다. 김혜준은 "'도깨비'를 보면서 자랐기 때문에 이동욱 선배님도 당연히 너무 신기했다"며 "아직도 선배님이 차려입고 나오면 '삼촌 멋있다. 연예인이다'라고 생각한다. 여전히 그렇다"고 웃었다.

'최애의 사원' 김혜준 스틸컷. 사진제공=tvN

동료 배우들도 '정지안'과는 180도 달라진 김혜준의 로맨스를 흥미롭게 지켜봤다. 특히 '킬러들의 쇼핑몰'로 친해진 금해나는 김혜준의 스킨십 장면이 나올 때마다 재미있는 반응을 보였다고.

김혜준은 "해나 언니가 굉장히 재미있게 봐줬다. 스킨십 같은 장면이 나오면 '지안아, 그런 거 하면 어떡해?'라고 했다"고 말했다.

사실 시청자 반응도 비슷했다. 김혜준은 "'삼촌이 보고 있다', '지안아 여기서 뭐 하니?'처럼 정진만과 관련한 댓글이 달리더라. 그런 댓글이 제일 재미있었다"고 웃었다.

정작 '삼촌' 이동욱에게는 이미 어느 정도 예고를 했었다고. 김혜준은 "동욱 선배님이 '최애의 사원'을 보시고 따로 연락이 오지는 않았는데, 그전부터 제가 자랑했다. '저 어제 키스신 찍고 왔어요'라고 자랑한다든가 했다"며 "이제는 내성이 생기지 않았을까. 애써 안 들으려고 하기도 했다"고 너스레를 떨었다.

가장 기분 좋은 시청자 반응으로는 "귀엽다고 느껴지면 다 끝난다고 생각한다"며 "다름이가 귀엽다는 댓글을 볼 때 감사하고 힘이 났다"고 밝혔다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com