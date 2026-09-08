'1월 결혼' 백진희, 영상 속 '이 남자=예비남편♥'이었나..캐나다 여행 재조명

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 백진희가 내년 1월 결혼을 발표한 가운데, 최근 남자 지인들과 동행한 캐나다 여행 영상이 재조명되고 있다.

백진희는 지난 7월 자신의 유튜브 채널 '지니이즈백'을 통해 '나홀로 토론토 여행~ 캐나다 3대 스테이크 먹방, 도서관 공부, 하버스퀘어파크 힐링'이라는 제목의 영상을 공개했다.

백진희는 "저는 지금 토론토다. 저의 아주 미미한 지인들을 호출해서 토론토의 3대 스테이크집을 가볼 거다"라고 말했다. 이어 그는 남자 지인 2명과 스테이크 맛집을 찾아 스테이크, 감자튀김, 와인 등을 주문했고 즐거운 시간을 보냈다. 시계를 착용한 남성은 백진희 앞쪽으로 음식을 밀어주기도 했다.

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백진희는 지인에게 "여기 예약해야 올 수 있는거지?" 등 소소한 대화를 주고받았고 "입에서 녹는 정도는 아니지만 먹다 보니 맛있었다"라고 평했다.

최근 백진희가 결혼 소식을 전하면서 해당 영상도 다시 주목받게 됐다. 일부 팬들은 영상 속 남자 지인 중 한 명이 예비남편일 것이라며 큰 관심을 보였다.

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한편 백진희는 내년 1월 23일 결혼식을 올린다. 지난해 캐나다 어학연수 중 연인을 만나 교제했고, 장거리 연애 끝 부부의 연을 맺게 됐다. 예비신랑은 캐나다에 거주하는 연상의 직장인으로, 백진희는 결혼 후 한국과 캐나다를 오가며 활동할 계획이다.

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joyjoy90@sportschosun.com