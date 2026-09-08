'윤종훈♥' 10살 연하 한은서, 결혼 발표 후 벅찬 심경 "한결같이 제 곁 지켜준 사람"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 한은서가 10살 연상의 배우 윤종훈과 결혼을 앞두고 직접 소감을 전했다.

한은서는 8일 결혼 소식이 알려진 뒤 "오랜 시간 한결같이 제 곁에서 따뜻한 사랑을 보내준 사람"이라며 예비신랑 윤종훈을 향한 애정을 드러냈다.

이어 "이제는 평생을 함께할 사람으로서 서로를 더욱 아끼고 사랑하며 함께 걸어가겠다"며 "저희의 새로운 시작을 축복해주시고 응원해주셔서 진심으로 감사드린다"고 밝혔다.

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또 "보내주신 마음에 감사하며, 서로에게 그리고 주변에 더 좋은 사람이 될 수 있도록 늘 노력하며 살아가겠다"고 덧붙이며 결혼을 축하해준 이들에게 감사 인사를 전했다.

한은서와 윤종훈은 오는 11월 1일 결혼식을 올린다. 1984년생인 윤종훈과 1994년생 한은서는 10살 차이로, 두 사람은 지난 2018년 방송된 SBS 드라마 '리턴'에 함께 출연하며 인연을 맺었다. 이후 연인으로 발전해 오랜 시간 사랑을 키워온 끝에 부부의 연을 맺게 됐다.

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윤종훈 역시 앞서 팬카페에 자필 편지를 공개하며 결혼 소식을 직접 알렸다. 윤종훈은 "제게 귀중한 인연이 생겼고, 이제 그 사람과 평생을 함께 걸어가려 한다"며 "서로를 아끼고 이해하며 노력해 온 끝에 결혼이라는 새로운 시작을 하려 한다"고 밝혔다.

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이어 결혼을 앞둔 설렘과 함께 책임감도 전했다. 그는 앞으로 한 사람의 남편이자 배우로서 더욱 책임감 있게 살아가겠다는 뜻을 밝히며 팬들의 축복을 당부했다.

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한은서는 2008년 KBS2 '대왕 세종'으로 데뷔해 '크리스마스에 눈이 올까요?', '하이킥! 짧은 다리의 역습', '유령', '리턴' 등에 출연했다. 최근에는 JTBC '에스콰이어: 변호사를 꿈꾸는 변호사들'을 통해 시청자들과 만났다. 영국 런던에서 유학했으며 성균관대학교 박사과정을 마친 것으로 알려졌다.

윤종훈은 '응답하라 1994', '미생', '리턴', '펜트하우스' 시리즈 등을 통해 얼굴을 알렸으며 현재 KBS 1TV 일일드라마 '기쁜 우리 좋은 날'에 출연 중이다.

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olzllovely@sportschosun.com