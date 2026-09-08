[인터뷰④]'최애의 사원' 김혜준 "나도 덕질했는데…장기자랑서 아이돌 춤, 킬링파트 욕심"

김혜준. 사진제공=매니지먼트mmm

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[스포츠조선 정빛 기자]배우 김혜준이 학창 시절 '덕질' 경험을 떠올리며 '최애'와 사랑의 차이를 짚었다.

김혜준은 지난 8일 서울 강남 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "여중, 여고를 나왔기 때문에 덕질을 했었다"라며 "장기자랑으로 소녀시대 춤을 추기도 했다"라고 말했다.

9일 종영하는 tvN 월화드라마 '최애의 사원'은 최애를 만나기 위해 최애가 있는 회사에 입사한 신입사원 남다름(김혜준)이 대표 강하기(강훈)와 얽히며 사랑과 자신의 꿈을 찾아가는 로맨틱 코미디다.

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김혜준이 연기한 남다름은 오랜 시간 가수 이찬(차우민)을 좋아해 온 '덕후'다. 최애를 만나겠다는 일념으로 이찬이 있는 회사에 입사할 정도지만, 정작 이찬이 자신에게 이성적인 마음을 드러내자, 자신의 감정이 사랑이 아닌 팬심이라는 것을 깨닫는다.

이후 자신을 편안하게 만들어주는 강하기(강훈)에게 스며들면서 '최애를 향한 마음'과 '사랑하는 마음'의 차이를 알아간다.

'최애의 사원' 김혜준 스틸컷. 사진제공=tvN

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김혜준 역시 학창 시절 아이돌을 좋아했던 경험이 남다름을 이해하는 데 도움이 됐다고.

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김혜준은 "다름이처럼 한 가수를 깊게 파면서 덕질했던 적은 없다"면서도 "여중, 여고를 나왔다 보니 아이돌 가수들의 노래를 항상 들었다. 점심시간마다 노래를 틀어놓고 들었다. 최애가 너무 많았다"고 웃었다.

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특히 소녀시대는 김혜준의 학창 시절을 함께한 '최애' 중 하나였다. 김혜준은 "돌이켜보면 장기자랑에서 소녀시대 춤을 매년 췄다. 그때그때 노래는 달랐다"고 떠올렸다.

장기자랑에서는 나름의 치열한 경쟁도 있었다. 김혜준은 "킬링파트를 잡기 위해 노력했다"며 자신의 춤 실력을 두고는 "안쓰러운 춤 실력 때문에"라고 말해, 웃음을 자아냈다.

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이어 "지금 몇 번 뵀어도 아직 우상을 보는 느낌이다. '저분들을 보면서 꿈을 키웠는데 실제로 뵙다니' 싶다"며 "실제로 가까이서 뵌 적은 없어서 여전히 연예인 같다"고 말했다.

'최애의 사원' 김혜준 스틸컷. 사진제공=tvN

그렇다면 실제 김혜준에게 오랫동안 좋아했던 '최애'가 자신을 좋아한다고 고백한다면 어떨까. 김혜준은 "좋아하는 연예인은 연예인으로 남았을 때의 반짝임과 소중함이 있는 것 같다"며 "우상으로 좋아하는 마음보다는 사랑은 편안하게 바라볼 때 나오는 감정이라고 생각한다. 그래서 저를 편안하게 보듬어주는 사람과 사랑에 빠질 것 같다"고 말했다.

그러면서 "최애를 사랑하는 마음과 사랑하는 사람을 향한 마음은 다른 것 같다"고 짚었다.

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극 중 남다름과 강하기처럼 사내연애를 하는 것에는 다소 조심스러운 반응을 보였다. 김혜준은 "저라면 부담스러울 것 같다. 모두가 관심을 가지고 일거수일투족을 연애와 관련지어서 볼 것 같다"면서도 "그래도 스릴이 있어서 재미있을 것 같기도 하다"고 웃었다.

실제 연애에서도 주변에 모든 것을 공개하는 스타일은 아니라고. 김혜준은 "공개연애를 떠나서 학생이었을 때부터 여기저기 연애 이야기를 하는 스타일이 아니었다"며 "비밀연애까지는 아니지만, 아무래도 연애는 나와 상대의 이야기라고 생각한다"고 밝혔다.

그러면서도 "연애 상담은 또 잘하려고 한다. 친한 친구들에게 다수의 의견을 듣는 편"이라고 고개를 끄덕였다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com