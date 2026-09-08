'암살자(들)' 이민호 "자극적인 타이틀이 더 중요해진 시대, 내 추구미는 진실"

8일 메가박스 코엑스에서 열린 영화 '암살자(들)'의 언론시사회. 이민호가 질문에 답하고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.08/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 이민호가 영화 '암살자(들)'에서 신입 기자 캐릭터를 선보이기 위해 노력한 점을 이야기했다.

이민호는 8일 서울 강남구 삼성동에서 열린 영화 '암살자(들)' 언론·배급 시사회에서 "진실보다 자극적인 타이틀을 더 중요하게 여기는 시대에 살고 있단 생각이 들었다"며 "제 추구미는 진실을 추구하는 모습"이라고 했다.

23일 개봉하는 '암살자(들)'은 1974년 8월 15일, 대한민국을 충격에 빠뜨린 영부인 저격 사건의 의혹과 배후를 추적하는 이야기로, '천문: 하늘에 묻는다', '보통의 가족'의 허진호 감독이 메가폰을 잡았다.

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열정 넘치는 신입 기자 영일로 분한 이민호는 "어느 순간부터 진실보다 자극적인 타이틀이 더 중요하게 여겨지는 시대에 살고 있다는 생각이 들었다. 언론을 비롯해 1인 유튜브 등 '매체'라고 할 수 있는 콘텐츠가 다양해지면서 무엇이 진실이고 거짓인지 구분하기가 점점 어려워졌다고 느꼈다. 그런 점에서 제가 살아보지 못한 시대에서 진실을 추구했던 사람들의 신념이 그립기도 했고, 저 역시 그런 사람이 되고 싶다는 것이 개인적인 추구미였다"고 밝혔다.

이어 연기에 중점을 둔 부분에 대해 "박해일 선배가 연기하신 재환은 겉으로는 정적인 인물이지만 내면의 동적인 면을 표현했다면, 영일은 활어 같은 캐릭터였으면 했다. 처음부터 감독님과 많은 대화를 나눴고, 현장에서 리허설을 할 때도 최대한 몸을 쓸 수 있는 동선을 고민했다. 스타일적인 건 아무래도 영일이 집이 잘 사는 캐릭터이다 보니 애써 감추기 보단 과하지 않게, 기자라는 직업을 갖고 있어도 아이템이 나쁘지 않다는 장점을 살리고 싶었다"고 전했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com