유해진 "'왕과 사는 남자' 흥행 감사해, '암살자(들)'도 건강히 살아남길"

8일 메가박스 코엑스에서 열린 영화 '암살자(들)'의 언론시사회. 유해진이 질문에 답하고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.08/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 유해진이 영화 '암살자(들)'의 흥행에 대한 바람을 내비쳤다.

유해진은 8일 서울 강남구 삼성동 메가박스 코엑스에서 열린 영화 '암살자(들)' 언론·배급 시사회에서 "'왕과 사는 남자'에 이어 '암살자(들)'도 극장에서 건강하게 잘 살아남길 바란다"라고 했다.

23일 개봉하는 '암살자(들)'은 1974년 8월 15일, 대한민국을 충격에 빠뜨린 영부인 저격 사건의 의혹과 배후를 추적하는 이야기로, '천문: 하늘에 묻는다', '보통의 가족'의 허진호 감독이 메가폰을 잡았다.

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유해진은 지난 2월에 개봉한 영화 '왕과 사는 남자'에서 엄흥도 역을 맡아 1600만 관객들의 사랑을 받았다. 이후 '암살자(들)'에서 사건을 수사하는 형사 철구를 연기한 그는 "올해는 저에게 특별한 해다. 설날에 '왕과 사는 남자'로 많은 분들의 사랑을 받았다. 이렇게 또 다른 명절이 와서 '암살자(들)' 개봉을 앞뒀는데, '왕과 사는 남자'는 제가 아끼는 작품으로 마음에 둬야 할 때가 왔다. '암살자(들)'도 '왕과 사는 남자'처럼 극장에서 하나의 생명체로 건강하게 잘 살아남길 바란다"고 전했다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com