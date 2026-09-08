한소희, '늙어 보인다' 금발 호불호에 "나도 어색, 적응되실 것" 쿨한 인정

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 한소희가 파격적인 금발 헤어스타일을 둘러싼 호불호에 직접 입을 열었다. 자신 역시 아직은 낯설다면서도 "계속 보다 보면 적응되실 것"이라며 새로운 모습에 대한 만족감을 드러냈다.

한소희는 8일 서울 종로구 삼청동의 한 카페에서 영화 '인턴'(감독 김도영) 개봉을 앞두고 인터뷰를 진행했다.

최근 한소희는 기존의 검은 머리 대신 밝은 금발로 변신해 공식석상에 모습을 드러내며 화제를 모았다. 지난달 '인턴' 제작보고회를 시작으로 유튜브 콘텐츠와 언론시사회 등에서 연이어 금발 스타일을 선보였고, 온라인에서는 이전과 확연히 달라진 분위기를 두고 다양한 반응이 이어졌다.

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한소희는 이날 탈색이 차기작인 넷플릭스 시리즈 '나 혼자만 레벨업' 촬영을 위한 것이라고 밝혔다. 촬영을 이어가기 위해 현재 2주에 한 번씩 뿌리 탈색까지 하고 있다고 설명했다.

무엇보다 한소희는 금발을 둘러싼 호불호 역시 알고 있었다. 그는 "늘 탈색 머리를 하고 싶었는데 촬영 때문에 못했다"며 이번에는 오히려 탈색한 모습으로 작품을 남길 수 있어 좋다고 말했다. 이어 "저도 아직 머리색이 어색하다. 팬분들이나 대중분들도 조금 어색해하시는 것 같은데 계속 보다 보면 적응되실 것"이라고 웃었다.

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'예쁜 한소희'만 고집할 생각도 없었다. 한소희는 작품 속에서 완전히 다른 모습의 캐릭터를 남길 수 있다는 점에서 이번 변신에 만족감을 드러냈다.

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최근 자신의 스타일에도 변화가 생겼다고 했다. 한소희는 "머리가 이래놓으니까 더 보수적으로 입는 것 같다"며 "최근에는 흉측한 옷들을 다 버렸다. 점잖게 입고 다녀야겠더라"고 털어놨다. 과거에는 찢어진 옷이나 펑크 스타일을 즐겼지만 이제는 나이와 상황에 맞는 옷이 따로 있다는 생각이 든다는 것.

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또한 외모를 향한 호불호 자체에 대해서도 한층 담담해진 모습이었다. 한소희는 "열이면 열 다 저를 좋아할 수는 없고, 호가 있으면 불호가 있는 법"이라며 불호를 호로 바꾸는 것은 결국 자신이 앞으로 어떻게 하느냐에 달렸다고 말했다. 그러면서 대중이 자신의 모습을 조금 더 가까이 지켜봐 줬으면 한다는 바람도 전했다.

한편 한소희가 주연을 맡은 '인턴'은 2015년 개봉한 동명의 할리우드 영화를 한국적으로 리메이크한 작품이다. 론칭 3년 만에 패션계의 다크호스로 떠오른 선우(한소희)의 회사에 경력 37년 차 실버 인턴 기호(최민식)가 입사하면서 벌어지는 세대와 직급을 뛰어넘은 오피스 라이프를 그린다.

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한소희는 '인턴'에 이어 '나 혼자만 레벨업'에서 한국 유일의 여성 S급 헌터 역을 맡아 액션 연기를 펼친다. 바로 이 캐릭터를 위해 현재의 금발을 유지하고 있는 만큼, 한소희의 파격적인 변신은 차기작에서도 이어질 전망이다. '인턴'은 오는 16일 개봉한다.

olzllovely@sportschosun.com