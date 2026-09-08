'암살자(들)' 박해일 "사회부 부장 기자, 처음 제안받았을 때부터 호기심 가"

8일 메가박스 코엑스에서 열린 영화 '암살자(들)'의 언론시사회. 박해일이 질문에 답하고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.08/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 박해일이 영화 '암살자(들)'을 선택하게 된 이유를 전했다.

박해일은 8일 서울 강남구 삼성동 메가박스 코엑스에서 열린 영화 '암살자(들)' 언론·배급 시사회에서 "감독님께서 기자 역할을 처음 제안해 주셨을 때 호기심이 갔다"며 "캐릭터에 진지하게 접근해 보고 싶었다"라고 했다.

23일 개봉하는 '암살자(들)'은 1974년 8월 15일, 대한민국을 충격에 빠뜨린 영부인 저격 사건의 의혹과 배후를 추적하는 이야기로, '천문: 하늘에 묻는다', '보통의 가족'의 허진호 감독이 메가폰을 잡았다.

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박해일은 신문사 사회부 부장 재환 역을 맡아 열연을 펼쳤다. 그는 "비극적이고 충격적인 사건의 중심에서 다양한 직업군들이 보인다"며 "형사 철구를 비롯해 이민호 씨와 제가 연기한 기자도 한 호흡을 가지고 끝까지 간다. 아마 제가 기억하기론 한국영화에서 기자 역할이 잠시 소구 될 뿐 하나의 테마를 이뤄서 긴 호흡으로 간 영화가 많지 않다. 있다고 하더라도, 진지하게 접근한 캐릭터는 드물었다"고 말했다.

그러면서 작품을 선택하게 된 계기에 대해 "감독님께서 처음 대본을 보여주시면서 기자 역할을 제안해 주셨을 때부터 호기심이 갔던 게 사실"이라며 "그런 점에서 기자라는 역할이 한 시대를 풍미할 수 있을지에 대해 보여드리는 게 가장 큰 숙제였다. 감독님과 배우들과 합을 잘 맞춰서 연기하려고 노력했다"고 밝혔다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com