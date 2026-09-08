'암살자(들)' 허진호 감독, 박정민·정우성 등 멀티캐스팅 비화…"무게감 주기 위해"

8일 메가박스 코엑스에서 열린 영화 '암살자(들)'의 언론시사회. 허진호 감독이 질문에 답하고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.08/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 허진호 감독이 영화 '암살자(들)'의 멀티캐스팅 비화를 전했다.

허진호 감독은 8일 서울 강남구 삼성동 메가박스 코엑스에서 열린 영화 '암살자(들)' 언론·배급 시사회에서 "인물 자체를 관객 분들이 무게감 있게 봐주셨으면 했다"고 말했다.

23일 개봉하는 '암살자(들)'은 1974년 8월 15일, 대한민국을 충격에 빠뜨린 영부인 저격 사건의 의혹과 배후를 추적하는 이야기로, '천문: 하늘에 묻는다', '보통의 가족'의 허진호 감독이 메가폰을 잡았다.

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연출을 맡은 허 감독은 "시사를 보는데 집중이 잘 안 됐다. 기자분들과 함께 영화를 보다 보니 '어떻게 보실까' 하는 생각도 많이 들었다. '암살자(들)'은 미스터리 추적극이라는 장르적 형식을 취하고 있지만, 그 안에 한 시대의 모습을 담아내고 싶었다. 단순히 사건을 따라가는 데 그치지 않고 당시의 분위기와 시대상을 보여주기 위해서는 기자라는 직업을 통해 자연스럽게 드러날 수밖에 없는 사회적 문제와 이 사건이 왜 그 시대에 일어났는지, 어떤 의미를 지니고 있는지 질문을 던질 필요가 있다고 생각했다. 그러다 보니 기자들의 이야기를 영화 속에 많이 담게 됐다"고 밝혔다.

특히 '암살자(들)'은 유해진, 박해일, 이민호를 비롯해 박정민, 정우성, 심은경, 신현빈 등 다채로운 배우들이 합류했다. 허 감독은 멀티캐스팅을 하게 된 이유에 대해 "처음부터 계획을 가지고 있었던 것은 아니다. 맡은 역할보다 비중이 큰 배우들이 영화에 등장했을 때, 자칫 이질감이 생기거나 캐릭터보다 배우 자체가 먼저 떠올라 관객에게 불편함을 줄 수도 있겠다는 생각에 조심스러웠다. 이민호가 맡은 영일의 형 역할에는 정우성이 가진 상징성이 있다고 생각했다. 그 인물 자체를 관객 분들이 자연스럽게 무게감을 느낄 수 있었으면 했다"며 "배우들도 대본을 재밌게 읽어주신 것 같다. 굉장히 많은 배우들이 한 두 장면씩 맡아주셨는데, 이 인물들이 단순히 소비되지 않게 하기 위해선 각자 나름의 진실성을 가져야 한다고 생각했다. 분량이 한 신에 불과하더라도, 촬영에 들어가기 전부터 몇 차례 만나 이야기를 나눴다. 관객 분들에게 배우들의 모습이 어떻게 보였을지도 궁금하다. 저는 개인적으로 영화를 보면서 '배우들을 보는 맛이 있다'는 생각이 들었다"고 말했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com