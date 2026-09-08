'세븐♥' 이다해, 11월 출산 앞 오열..장영란 "엄마로 첫발, 진심으로 응원해"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 이다해가 절친한 친구이자 육아 선배인 장영란의 진심 어린 편지에 결국 눈물을 쏟았다.

8일 tvN STORY 측은 '임신 축하 한상부터 육아 선배의 꿀팁까지! 예비맘 #이다해를 위한 따뜻한 응원의 시간'이라는 제목의 선공개 영상을 공개했다. 영상에는 오는 11월 출산을 앞둔 예비 엄마 이다해가 출연해 임신 중 근황과 함께 특별한 시간을 보내는 모습이 담겼다.

이날 이다해는 임신 중임에도 민소매 상의에 린넨 팬츠를 매치한 편안한 차림으로 등장해 여전히 늘씬한 몸매를 자랑했다. 특히 예비 엄마를 위해 정성스럽게 차려진 '출산 한상'을 맛보며 거침없는 먹방을 선보여 눈길을 끌었다.

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이다해는 이날 평소 절친한 사이로 알려진 장영란을 '맛선자'로 초대했다. 장영란은 이미 두 아이를 키우고 있는 육아 선배인 만큼, 출산을 앞둔 이다해에게 자신의 경험에서 우러나온 현실적인 조언을 아낌없이 전했다.

이다해는 장영란에게 "이것만은 준비를 미리 해야 된다, 꼭 챙겨야 한다 하는 것들이 있냐"라고 물으며 예비 엄마로서 궁금했던 점들을 하나씩 털어놨다.

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이에 장영란은 자신의 육아 경험을 바탕으로 이다해의 질문에 하나하나 답하며 실질적인 육아 꿀팁을 전했다. 훈훈한 분위기 속에서 이어지던 만남은 영상 말미 더욱 특별한 장면으로 이어졌다. 장영란은 이다해를 위해 직접 준비한 아기용품 선물과 함께 정성스럽게 쓴 손편지를 건넸다.

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장영란은 편지를 직접 읽으며 "엄마로 첫발을 내딛는 다해를 진심으로 응원하고 축복한다"라고 전했다. 친구를 향한 따뜻한 마음과 곧 엄마가 될 이다해를 향한 진심이 고스란히 담긴 말에 이다해는 결국 눈시울을 붉혔다.

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편지를 받아든 이다해는 연신 감정을 추스르지 못한 채 눈물을 흘렸고, 장영란에게 "너무 예쁘다"라고 말하며 고마운 마음을 전했다. 두 사람의 오랜 우정과 예비 엄마를 향한 따뜻한 축하가 고스란히 전해지며 보는 이들에게도 뭉클함을 안겼다.

한편 이다해와 장영란이 출연하는 tvN STORY '남겨서 뭐하게는' 오는 14일 오후 8시 방송된다.

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이다해는 지난 2023년 가수 세븐과 8년간의 열애 끝에 결혼했다. 이후 결혼 2년 만인 지난 5월 임신 소식을 직접 전하며 많은 축하를 받았다. 이다해는 오는 11월 출산을 앞두고 있으며, 2세는 딸인 것으로 알려졌다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com