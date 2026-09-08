[SC현장] "배우들 보는 맛有"…유해진·박해일→이민호 '암살자(들)', 추석 극장가 흥행 이끈다(종합)

8일 메가박스 코엑스에서 열린 영화 '암살자(들)'의 언론시사회. 허진호 감독, 유해진, 박해일, 이민호가 포즈를 취하고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.08/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '암살자(들)'이 웰메이드 추적극으로 추석 극장가 흥행에 도전한다.

영화 '암살자(들)' 언론·배급 시사회가 8일 서울 강남구 삼성동 메가박스 코엑스에서 진행됐다. 현장에는 배우 유해진, 박해일, 이민호와 허진호 감독이 참석했다.

23일 개봉하는 '암살자(들)'은 1974년 8월 15일, 대한민국을 충격에 빠뜨린 영부인 저격 사건의 의혹과 배후를 추적하는 이야기로, '천문: 하늘에 묻는다', '보통의 가족'의 허진호 감독이 메가폰을 잡았다.

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8일 메가박스 코엑스에서 열린 영화 '암살자(들)'의 언론시사회. 허진호 감독이 질문에 답하고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.08/

연출을 맡은 허 감독은 "시사를 보는데 집중이 잘 안 됐다. 기자 분들과 함께 영화를 보다 보니 '어떻게 보실까' 하는 생각도 많이 들었다. 저희 영화는 미스터리 추적극이라는 장르적 형식을 취하고 있지만, 그 안에 한 시대의 모습을 담아내고 싶었다. 단순히 사건을 따라가는 데 그치지 않고 당시의 분위기와 시대상을 보여주기 위해서는 기자라는 직업을 통해 자연스럽게 드러날 수밖에 없는 사회적 문제와 이 사건이 왜 그 시대에 일어났는지, 어떤 의미를 지니고 있는지 질문을 던질 필요가 있다고 생각했다. 그러다 보니 기자들의 이야기를 영화 속에 많이 담게 됐다"고 밝혔다.

특히 '암살자(들)'은 유해진, 박해일, 이민호를 비롯해 박정민, 정우성, 심은경, 신현빈 등 다채로운 배우들이 합류해 눈길을 사로잡았다. 허 감독은 멀티캐스팅을 하게 된 이유에 대해 "처음부터 계획을 가지고 있었던 것은 아니다. 맡은 역할보다 비중이 큰 배우들이 영화에 등장했을 때, 자칫 이질감이 생기거나 캐릭터보다 배우 자체가 먼저 떠올라 관객 분들에게 불편함을 줄 수도 있겠다는 생각에 조심스러웠다. 이민호가 맡은 영일의 형 역할에는 정우성이 가진 상징성이 있다고 생각했다. 그 인물 자체를 관객 분들이 자연스럽게 무게감을 느낄 수 있었으면 했다"며 "배우들도 대본을 재밌게 읽어주신 것 같다. 굉장히 많은 배우들이 한 두 장면씩 맡아주셨는데, 이 인물들이 단순히 소비되지 않게 하기 위해선 각자 나름의 진실성을 가져야 한다고 생각했다. 분량이 한 신에 불과하더라도, 촬영에 들어가기 전부터 몇 차례 만나 이야기를 나눴다. 관객 분들에게 배우들의 모습이 어떻게 보였을지도 궁금하다. 저는 개인적으로 영화를 보면서 '배우들을 보는 맛이 있다'는 생각이 들었다"고 말했다.

8일 메가박스 코엑스에서 열린 영화 '암살자(들)'의 언론시사회. 유해진이 질문에 답하고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.08/

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유해진은 지난 2월에 개봉한 영화 '왕과 사는 남자'에서 엄흥도 역을 맡아 1600만 관객들의 사랑을 받았다. 이후 '암살자(들)'에서 사건을 수사하는 형사 철구를 연기한 그는 "올해는 저에게 특별한 해다. 설날에 '왕과 사는 남자'로 많은 분들의 사랑을 받았다. 이렇게 또 다른 명절이 와서 '암살자(들)' 개봉을 앞뒀는데, '왕과 사는 남자'는 제가 아끼는 작품으로 마음에 둬야 할 때가 왔다. '암살자(들)'도 '왕과 사는 남자'처럼 극장에서 하나의 생명체로 건강하게 잘 살아남길 바란다"고 전했다.

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8일 메가박스 코엑스에서 열린 영화 '암살자(들)'의 언론시사회. 박해일이 질문에 답하고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.08/

박해일은 신문사 사회부 부장 재환 역을 맡아 열연을 펼쳤다. 그는 "비극적이고 충격적인 사건의 중심에서 다양한 직업군들이 보인다"며 "형사 철구를 비롯해 이민호 씨와 제가 연기한 기자도 한 호흡을 가지고 끝까지 간다. 아마 제가 기억하기론 한국영화에서 기자 역할이 잠시 소구 될 뿐 하나의 테마를 이뤄서 긴 호흡으로 간 영화가 많지 않다. 있다고 하더라도, 진지하게 접근한 캐릭터는 드물었다"고 말했다.

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그러면서 작품을 선택하게 된 계기에 대해 "감독님께서 처음 대본을 보여주시면서 기자 역할을 제안해 주셨을 때부터 호기심이 갔던 게 사실"이라며 "그런 점에서 기자라는 역할이 한 시대를 풍미할 수 있을지에 대해 보여드리는 게 가장 큰 숙제였다. 감독님과 배우들과 합을 잘 맞춰서 연기하려고 노력했다"고 밝혔다.

8일 메가박스 코엑스에서 열린 영화 '암살자(들)'의 언론시사회. 이민호가 질문에 답하고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.08/

열정 넘치는 신입 기자 영일로 분한 이민호는 "어느 순간부터 진실보다 자극적인 타이틀이 더 중요하게 여겨지는 시대에 살고 있다는 생각이 들었다. 언론을 비롯해 1인 유튜브 등 '매체'라고 할 수 있는 콘텐츠가 다양해지면서 무엇이 진실이고 거짓인지 구분하기가 점점 어려워졌다고 느꼈다. 그런 점에서 제가 살아보지 못한 시대에서 진실을 추구했던 사람들의 신념이 그립기도 했고, 저 역시 그런 사람이 되고 싶다는 것이 개인적인 추구미였다"고 밝혔다.

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이어 연기에 중점을 둔 부분에 대해 "박해일 선배가 연기하신 재환은 겉으로는 정적인 인물이지만 내면의 동적인 면을 표현했다면, 영일은 활어 같은 캐릭터였으면 했다. 처음부터 감독님과 많은 대화를 나눴고, 현장에서 리허설을 할 때도 최대한 몸을 쓸 수 있는 동선을 고민했다. 스타일적인 건 아무래도 영일이 집이 잘 사는 캐릭터이다 보니 애써 감추기 보단 과하지 않게, 기자라는 직업을 갖고 있어도 아이템이 나쁘지 않다는 장점을 살리고 싶었다"고 전했다.

8일 메가박스 코엑스에서 열린 영화 '암살자(들)'의 언론시사회. 유해진, 박해일, 이민호가 질문에 답하고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.08/

끝으로 '암살자(들)'은 영화 '인턴', '타짜: 벨제붑의 노래', '부활남: 더 레드'와 함께 추석 극장가에서 흥행 대결을 펼치게 됐다. 유해진은 "오랜만에 추석에 다양한 한국영화가 나와서 경쟁에 들어왔는데 기분이 좋다"며 "그중에서 '암살자(들)'을 가장 많이 사랑해 주셨으면 좋겠다"고 솔직한 바람을 내비쳤다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com