"더는 못 참아"…'복귀 14일 만' 이수지, 선 넘은 비방에 '무관용' 법적 대응

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[스포츠조선 이지현 기자] 코미디언 이수지가 이른바 '재선거 정치색 논란' 이후 복귀했지만 여전히 엇갈린 여론과 마주한 가운데, 결국 악성 게시물과 허위사실 유포에 칼을 빼들었다.

이수지 소속사 씨피엔터테인먼트는 8일 공식 입장을 내고 "최근 온라인 커뮤니티 및 SNS 등에서 이수지를 향한 악의적인 비방, 모욕, 인신공격, 허위사실 유포, 명예훼손 등의 게시물과 댓글이 지속적으로 게시 및 확산되고 있음을 확인했다"고 밝혔다.

이어 "이는 아티스트의 명예와 권익을 침해하는 중대한 사안"이라며 "관련된 모든 사항을 면밀히 확인하며 철저하게 대응하고 있다"고 전했다.

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특히 소속사는 단순 경고에 그치지 않고 실제 법적 조치를 예고했다. 악성 게시물이나 댓글을 작성하는 것은 물론 이를 유포·확산하는 행위에 대해서도 법률대리인과 함께 민·형사상 조치를 포함한 모든 법적 대응을 진행하겠다는 방침이다.

그러면서 "아티스트를 보호하기 위해 선처나 합의 없는 무관용 원칙으로 엄정하게 대응할 것"이라고 강조했다.

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이번 강경 대응은 이수지를 둘러싼 논란이 좀처럼 가라앉지 않는 상황에서 나왔다는 점에서 눈길을 끈다.

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앞서 이수지는 지난 7월 14일 유튜브 채널 '핫이슈지'를 통해 공개된 '공무원 김지영 씨의 철밥통 지키기'에서 1년 차 공무원 김지영으로 변신했다.

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문제가 된 것은 악성 민원인들이 몰려드는 상황에서 한 인물이 "재선거"를 외치고, 이수지가 이를 제지하는 장면이었다. 이를 두고 일부 시청자들 사이에서 당시 재선거를 요구하던 시민들을 악성 민원인과 같은 맥락으로 묘사한 것 아니냐는 비판이 제기되며 정치색 논란으로 번졌다.

논란이 커지자 제작진은 해당 장면을 삭제하고 "특정 정치적 입장이나 사회적 사안을 전달하려는 의도는 전혀 없었다"고 해명했다. 또한 이번 일은 출연진 개인의 정치적 성향이나 의사와는 무관하다며 제작 과정에서의 판단 부족을 인정했다.

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이수지도 논란 18일 만인 지난 8월 1일 자필 사과문을 공개했다. 그는 "이번 일로 많은 분께 실망과 불편을 드린 점 진심으로 죄송하다"며 "논란 이후 신속하고 올바르게 대처하지 못한 점에 대해서도 깊이 사과드린다"고 고개를 숙였다.

이후 '핫이슈지'는 한동안 새로운 콘텐츠를 올리지 않다가 지난 8월 25일 '튼튼언니' 캐릭터 영상으로 콘텐츠 활동을 재개했다. 논란이 된 공무원 영상 이후 42일 만의 복귀였다.

그러나 복귀 이후에도 반응은 엇갈렸다. 이수지의 복귀를 반기는 댓글이 이어진 반면, 논란을 둘러싼 비판적인 시선 역시 계속됐다. 조회수에서도 논란 이전과 차이가 나타났다. 논란 직전 공개된 영상이 약 68만 회를 기록한 데 비해 복귀작 '튼튼언니'는 약 10만 회, 이후 공개된 '운전은 연수지'는 약 31만 회를 기록한 것으로 전해졌다.

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자필 사과와 콘텐츠 복귀 이후에도 후폭풍이 이어지고 있는 가운데 소속사까지 직접 나서 '선처·합의 없는 무관용 원칙'을 선언한 상황. 이수지를 둘러싼 정당한 비판과 악의적인 비방·허위사실 유포의 경계를 놓고도 관심이 이어질 전망이다.

olzllovely@sportschosun.com