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타블로, 심각한 불면증 호소 "내 나이엔 위험한 상황, 의사도 문제 있다고"

이우주 기자

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타블로, 심각한 불면증 호소 "내 나이엔 위험한 상황, 의사도 문제 있다고"

[스포츠조선 이우주 기자] 에픽하이 타블로가 불면증을 호소했다.

8일 타블로의 유튜브 채널에서는 '불면증 때문에 숙면 꿀팁 다 해봤습니다. 과연 최고의 조언은?'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

타블로는 "고백할 게 하나 있다. 지난 한 달 동안 불면증이 다시 찾아왔다. 수면 위생이 아주 엉망"이라며 "지금 이 순간에도 말도 안 될 정도로 잠이 부족한 상태다. 그리고 이유도 알고 싶다. 저희가 멤버들끼리 최근에 노래 대결을 했다. 신곡을 발표했는데 음악을 만드는 게 나한테 해롭다는 걸 깨달았다"고 토로했다.

타블로는 "저를 아시는 분들은 제가 잠이라는 것과 사이가 좋았던 적이 없다는 걸 아실 거다. 늘 잠에 문제가 있었다"며 "그리고 이건 의사선생님들이 진단을 내리신 '문제가 있다'고 도장을 찍어주신 의학적 상태다. 어릴 때부터 계속 안고 살아온 문제"라고 밝혔다.

타블로는 "제일 먼저 탓했던 건 어렸을 대 학업 문화다. 밤을 새우는 걸 칭찬해줬다. 잠을 충분히 못 자면 부모님이 오히려 자랑스러워하셨다. 그건 늦게까지 안 잤다는 뜻이고 몸을 갈아 넣었다는 뜻이고 좋은 학생이라는 뜻"이라며 "학교에 가서 친구들한테 '나 3시간밖에 못 잤어' 하면 바로 배틀이 시작된다. 진짜로 잠을 못 자는 게 일종의 플렉스였다. 말도 안 된다"고 토로했다.

타블로, 심각한 불면증 호소 "내 나이엔 위험한 상황, 의사도 문제 있다고"

특히 타블로는 "최근에 탓할 게 하나 더 있다는 걸 깨달았다. 뭔가를 창작해야 할 때마다 제가 아예 안 잔다는 걸 깨달았다"며 "최근에 새 곡을 쓰면서, 투컷이 노래 대결을 하자고 한 순간부터 지금까지 제대로 잠을 못 잤다. 얼마나 잤냐면 평균 하루에 4시간 정도다. 말도 안 된다. 제 나이에는 위험하다"고 밝혔다.

타블로는 2019년 'sleepless in_________'이라는 앨범을 냈을 때를 떠올리며 "앨범 전체가 잠을 잘 못자는 것에 대한 내용이다. 그 앨범을 만들 때 제가 잠을 못 잤다"며 "YG를 나와서 오랜만에 독립을 하던 때였다. 그 때 압박이 컸다. 잘 돼야 한다는 게 아니고 앨범이 잘 되길 바라서가 아니라 저희 미래가 다시 불확실했기 때문이다. 매니저도 없고 같이 일하는 사람들도 없었고 저희 셋 뿐이었다. 저희가 YG를 처음 나왔을 때 정말 형편없는 작업실을 하나 빌렸다. 그 공간에서 앨범을 만드는데 허위광고였다. 사진에서 본 것보다 최악이었다. 두 시간 마다 눈을 뜨고 '그 가사가 아닌데'하면서 가사를 계속 바꿨다"고 토로하기도 했다.

wjlee@sportschosun.com

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