김종국 ♥아내가 차려준 '신혼밥상' 공개..아침·점심·저녁 다 다른 건강식단(옥문아)

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 김종국이 결혼 후 아내가 정성스럽게 챙겨주는 건강 식단을 공개해 눈길을 끌었다.

8일 KBS 2TV 예능프로그램 '옥탑방의 문제아들' 측은 '우창윤&이종민도 인정하는 새신랑 김종국의 식단'이라는 제목의 선공개 영상을 공개했다.

공개된 영상에는 내분비내과 전문의 우창윤과 100kg에서 48kg까지 직접 감량한 재활의학과 전문의 이종민이 출연해 MC들의 식단을 살펴보고 건강 상태를 점검하는 모습이 담겼다.

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이날 출연진의 식단을 살펴보던 가운데 김종국의 주말 식단이 공개되자 양세찬은 "형수님이 해주시는 거냐. 역시 새신랑이다"라고 반응했다.

김종국은 이에 "아내가 해준 거다. 제가 저렇게는 못 해먹는다"라며 아내가 직접 준비해준 식사라고 밝혔다. 공개된 김종국의 아침 식단은 닭가슴살 볶음밥에 견과류와 블루베리를 곁들인 그릭요거트로 구성돼 있었다. 운동으로 꾸준히 몸을 관리해 온 김종국다운 건강식이면서도 영양을 고루 챙긴 식단이었다.

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점심 역시 건강식이었다. 김종국은 "점심은 콩국수를 먹는다. 콩국물을 집에서 아내가 직접 해놔서 콩국수를 해준다. 후식 과일까지 있다"라고 설명했다.

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저녁에는 김종국이 평소 좋아하는 쌈밥을 먹었다고 덧붙였다. 하루 세 끼 모두 비교적 균형 잡힌 식단으로 챙겨 먹고 있는 것.

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이를 들은 주우재는 "같이 사는 건 맞다"라고 감탄했고, 양세찬은 "결혼하고 싶다"라며 부러움을 드러내 웃음을 자아냈다.

김종국의 식단을 살펴본 전문의 우창윤 역시 긍정적인 평가를 내렸다. 우창윤은 "단백질 양도 되게 많은데 종국 님에게는 충분할 것 같다"라며 김종국의 식단에 포함된 단백질 섭취량을 짚었다.

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이어 "쌈 채소도 두껍고 밀도가 높은 채소다. 김도 좋은 식이섬유"라고 설명하며 식단의 영양적인 부분을 구체적으로 평가했다. 특히 운동을 통해 꾸준히 몸을 관리해온 김종국에게 현재의 식단이 적절하다는 의견을 전했다.

마지막으로 우창윤은 김종국의 식단에 대해 "식단이 베스트다"라고 평가하며 합격점을 줬다. 건강 관리에 남다른 관심을 보여온 김종국의 식단이 전문가에게도 좋은 평가를 받으면서, 결혼 후에도 변함없는 자기관리 면모를 보여줬다.

우창운과 이종민이 출연하는 '옥문아'는 오늘(8일) 저녁 8시 30분 방송된다.