황정민 "선처 없다" 했는데…스토킹女, 유죄 불복 항소→증인 신청 예고

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 황정민을 스토킹한 혐의로 재판에 넘겨진 40대 여성 A씨가 1심에서 벌금 600만원을 선고받았다. 황정민 측이 "어떠한 선처도 없다"며 추가 법적 대응을 예고한 가운데, A씨 측은 판결에 불복해 항소하겠다는 뜻을 밝혔다.

8일 의정부지방법원 고양지원 형사4단독(부장판사 김영아)은 스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률 위반 등 혐의로 기소된 A씨에게 벌금 600만원을 선고했다. 이와 함께 40시간의 스토킹 방지 프로그램 이수를 명령했다.

앞서 검찰은 결심공판에서 A씨에게 벌금 1000만원을 구형했다. A씨는 지난 2월 벌금 300만원의 약식명령을 받은 뒤 이에 불복해 정식재판을 청구했지만, 결과적으로 1심에서 약식명령의 두 배에 해당하는 벌금형을 선고받게 됐다.

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재판 과정에서 A씨 측은 황정민이 먼저 연락을 취한 적이 있다는 점 등을 들어 스토킹 혐의가 성립하지 않는다는 취지로 무죄를 주장했다. 그러나 재판부는 A씨의 행위가 황정민의 일상을 침해하고 불안감이나 공포심을 일으킬 수 있는 지속적·반복적 행위에 해당한다고 판단해 유죄를 인정했다.

A씨 측은 선고 직후 항소 방침을 밝혔다. A씨 측 변호인은 취재진에게 1심 재판에서 황정민에 대한 증인 신청이 받아들여지지 않은 점에 아쉬움을 나타냈다. 변호인은 사건의 핵심 쟁점이 A씨가 스토킹을 했다고 지목된 기간 두 사람 사이에 이뤄진 연락의 성격과 관계를 어떻게 판단하느냐에 있다고 주장했다.

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특히 변호인은 황정민이 해당 기간 A씨에게 먼저 여러 차례 연락했고 사적인 대화도 나눴다는 취지로 주장하며, 두 사람의 관계를 판단하기 위해서는 황정민이 직접 법정에 출석해 당시 상황을 설명할 필요가 있다는 입장을 내놨다.

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그러면서 "피고인은 판결에 불복해서 항소할 예정"이라고 밝혔다. A씨 측은 2심에서도 황정민을 증인으로 신청해 관련 내용을 직접 확인하겠다는 방침이다.

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반면 황정민 측은 1심 판결을 계기로 더욱 강경한 대응을 예고했다. 소속사 샘컴퍼니는 이날 선고 후 공식입장을 내고 "재판부는 피고인의 지속적이고 악의적인 스토킹 범행 일체를 유죄로 인정하고 벌금 600만원과 40시간의 스토킹 치료 프로그램 이수 명령을 선고했다"고 밝혔다.

이어 "피고인의 그간의 행위는 소속 배우의 일상을 심각하게 침해해 온 행위로서 명백한 스토킹 범죄에 해당함을 밝혔다"며 "어떠한 이유로도 타인의 삶을 위협하는 스토킹 행위가 정당화될 수 없음을 확인해준 판단이라고 생각하며 사법부의 판단을 깊이 존중한다"고 전했다.

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1심 판결과 별도로 추가 법적 조치에도 나선다. 샘컴퍼니는 재판이 진행되는 동안 허위사실 유포와 악의적으로 편집된 녹취의 공개·유포가 계속됐다고 주장하며 이에 대해 법적 대응을 계획하고 있다고 밝혔다.

또 "피고인의 추가 행위에 대해서도 어떠한 선처 없이 법적 책임을 물을 것"이라고 강조했다.

결국 1심 법원은 A씨 측의 무죄 주장을 받아들이지 않고 스토킹 혐의를 유죄로 판단했다. 그러나 A씨가 즉각 항소를 예고하면서 사건은 2심으로 이어질 전망이다. 특히 A씨 측이 항소심에서 황정민을 다시 증인으로 신청하겠다는 뜻을 밝힌 만큼, 2심 재판부가 이를 받아들일지에도 관심이 쏠린다.

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olzllovely@sportschosun.com