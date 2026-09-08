24세 유명 먹방 인플루언서 돌연 사망…불과 3일 전 '저칼륨증' 고백

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[스포츠조선 이지현 기자] 중국의 유명 먹방 인플루언서 잉잉(본명 천쯔이·?紫怡)이 24세의 나이로 세상을 떠났다. 사망 불과 사흘 전 건강 이상을 알리며 "건강이 가장 중요하다"고 당부했던 사실까지 알려져 안타까움을 더하고 있다.

중국 현지 매체들에 따르면 잉잉의 부모는 지난 4일 SNS를 통해 딸이 지난달 17일 세상을 떠났다는 소식을 알렸다.

2002년생인 잉잉은 중국 산둥성 랴오청 출신으로, 중국 숏폼 플랫폼 콰이쇼우에서 '간판잉잉'이라는 이름으로 활동했다. 팔로워 약 120만 명을 보유했으며 많은 양의 음식을 먹는 '먹방' 콘텐츠로 인기를 얻었다.

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특히 잉잉이 세상을 떠나기 불과 사흘 전인 지난달 14일 공개한 영상이 뒤늦게 주목받고 있다.

당시 잉잉은 저칼륨증으로 병원에 입원했다고 밝히며 자신의 건강 상태를 공개했다. 현지 보도에 따르면 그의 혈중 칼륨 수치는 한때 2.3mmol/L까지 떨어졌던 것으로 전해졌다.

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잉잉은 장기간 이어진 밤샘과 불규칙한 생활, 계속되는 음식 섭취 등을 언급하며 몸이 이미 여러 차례 이상 신호를 보냈다고 털어놨다. 그러면서 팬들에게 돈을 버는 것도 중요하지만 건강이 언제나 가장 중요하다는 취지의 당부를 남겼다.

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그러나 해당 영상을 공개한 지 불과 사흘 만에 잉잉의 사망 소식이 전해졌다. 현지에서는 잉잉의 건강 악화와 먹방 활동 사이의 연관성에도 관심이 쏠리고 있다. 잉잉은 과거 한 차례 방송에서 피단을 수십 개 먹는 등 많은 양의 음식을 섭취하는 콘텐츠를 선보인 것으로 알려졌다.

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일부 중국 매체는 관계자 등의 말을 인용해 장기간 이어진 저칼륨 상태와 심정지 가능성을 언급했다. 다만 유족이 공개한 부고에서는 구체적인 사망 원인이 공식적으로 밝혀지지 않은 만큼, 먹방이나 저칼륨증이 직접적인 사인이라고 단정하기는 어렵다.

잉잉의 사망 소식이 알려진 뒤 중국 온라인상에서는 고인을 추모하는 목소리와 함께 극단적인 먹방 콘텐츠가 크리에이터의 건강에 미치는 위험성을 우려하는 반응도 이어지고 있다.

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olzllovely@sportschosun.com