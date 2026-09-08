"이거 서이잖아" 이민정 딸 얼마나 예쁘길래…붕어빵 어린시절 사진에 감탄

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 이민정의 어린시절에 모두가 감탄을 쏟아냈다.

8일 이민정의 유튜브 채널에서는 '50년 지기 엄마 친구분들과 엄마 생일 파티. 40년 된 친구들 도움 받음ㅋ'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

친정집에 간 이민정은 "제가 추석 때 일 때문에 외국을 가는 바람에 친정에 못 올 거 같다. 엄마와 엄마 친구 분들께 엄마 생일 겸 추석 겸 식사를 대접한다는 의미로 고생을 사서 하고 있다"며 웃었다.

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평소 친정집에서 요리해본 적이 없다는 이민정은 "남편은 나한테 '네가 유튜브를 통해 신분 세탁을 하고 있다'더라"라며 "내가 엄마 집에서 하는 건 처음인 거 같다. 그래서 사살 제가 결혼하기 전에 이 집에서 음식을 했었냐 하면 안 했기 때문에 주방에 대해 아무것도 모른다"고 밝혔다.

이민정이 요리를 할 동안 어머니는 제작진에게 이민정의 어린 시절 사진을 보여줬다. 이민정의 유치원 졸업 사진을 본 제작진은 "이거 서이잖아"라고 똑닮은 외모에 깜짝 놀랐다. 제작진은 "서이 어떤 모습이 (이민정이랑) 똑같냐"고 물었고 어머니는 "하는 행동 이런 게 민정이랑 많이 비슷하다. 똘망똘망해서 말대꾸를 다 한다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

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wjlee@sportschosun.com