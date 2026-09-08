현빈x정우성x우도환, 역사에 남을 쓰리샷 셀카..대충 찍어도 비주얼 폭발

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[스포츠조선 김소희 기자] '비주얼 천재' 배우 정우성, 현빈, 우도환의 쓰리샷이 성사됐다. 세 사람의 압도적인 비주얼은 물론, 촬영장 안팎에서 이어진 훈훈한 케미까지 공개되며 눈길을 끌었다.

8일 유튜브 채널 '엘르 코리아'에는 '"형 말을 들었어야지…" 현빈, 정우성, 우도환의 의좋은 케미 결말은? #메이드인코리아2 #엘르겟햐'라는 제목의 영상이 업로드됐다.

공개된 영상에는 디즈니+ 오리지널 시리즈 '메이드 인 코리아2'의 주연 배우 정우성, 현빈, 우도환이 함께 자리해 작품에 대한 다양한 이야기를 나누는 모습이 담겼다. 세 사람은 서로를 향한 칭찬을 아끼지 않는가 하면, 촬영 비하인드까지 솔직하게 털어놓으며 남다른 호흡을 자랑했다.

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이날 세 사람은 "시즌 1, 2 촬영하면서 서로 정말 멋지다고 감탄했던 장면이 뭐냐"라는 질문을 받았다.

가장 먼저 입을 연 현빈은 정우성의 멋있었던 장면으로 등장신을 꼽았다. 짧은 순간에도 강렬한 인상을 남긴 정우성의 존재감에 감탄했다는 것.

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이어 우도환에 대해서는 "계급장이 무거워졌는데, 무게감이 생긴 느낌을 받을 때다. 제복 입은 남자 멋지니까"라고 말하며 후배 배우의 변화를 언급했다.

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우도환 역시 정우성과 현빈을 향한 칭찬을 이어갔다.

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먼저 정우성에 대해서는 "지금 이 순간도 너무 멋있으시지만, 시즌2에서 국밥집에서 대사하는 신이 있다. 9년 후에 엄청 변해 계시는데 모든 꿰뚫어 보는 눈을 가지고 계신다. 속을 다 꿰뚫는 느낌. 멋지다고 느꼈다"라고 말했다.

정우성의 외적인 모습뿐만 아니라 캐릭터가 가진 분위기와 눈빛, 깊어진 감정 표현에 대해서도 극찬한 것.

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현빈에 대해서는 "총격신"을 꼽았다. 하지만 구체적인 장면에 대한 설명이 이어지려는 순간, 스포일러를 우려한 현빈이 다급하게 우도환의 입을 막아 웃음을 자아냈다. 작품에 대한 이야기를 나누면서도 서로의 호흡이 자연스럽게 묻어나는 장면이었다.

이날 인터뷰에서는 세 사람의 '얼굴합'을 확인할 수 있는 특별한 시간도 마련됐다.

"세 사람의 얼굴합이 궁금하다"는 요청에 따라 함께 셀카를 찍게 된 것. 정우성, 현빈, 우도환은 처음에는 다소 어색한 듯했지만 이내 한 프레임 안에 얼굴을 맞대며 카메라를 향해 포즈를 취했다.

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무엇보다 세 사람 모두 처음 함께 셀카를 찍어본다는 사실이 알려져 더욱 눈길을 끌었다. 각기 다른 매력을 가진 세 배우가 한 화면에 담기자 '비주얼 천재'라는 수식어가 아깝지 않을 만큼 남다른 비주얼을 완성했다.·

작품 속에서는 강렬한 캐릭터로 호흡을 맞추는 세 사람이지만, 카메라 밖에서는 서로를 편안하게 칭찬하고 장난을 주고받는 모습으로 훈훈한 분위기를 자아냈다. 여기에 보기만 해도 눈길을 사로잡는 세 사람의 비주얼까지 더해지며 팬들의 뜨거운 관심을 모으고 있다.

한편 세 사람이 출연하는 디즈니+ 오리지널 시리즈 '메이드 인 코리아 시즌2'는 오는 9일 첫 공개를 앞뒀다.