재혼 가정 '거리감' 논란 번지자…'결혼지옥' 김태리, 결국 첫째 사연 직접 밝혔다

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[스포츠조선 이지현 기자] MBC '오은영 리포트-결혼 지옥'에 '1순위 부부'로 출연한 김태리가 방송 이후 쏟아진 관심 속 첫째 아이의 선택적 함구증 진단 사실을 공개하며 신상 보호를 간곡히 부탁했다.

김태리는 8일 자신의 SNS를 통해 "어제 방송이 나간 후 정말 많은 관심과 조언, 응원을 받고 있다"며 장문의 글을 게재했다.

그는 "하루아침에 '보살'이라는 별명을 얻게 돼 얼떨떨하기도 하고, 계속 울고 있는 모습이 방송에 나가면서 보시는 분들의 마음까지 안 좋게 한 것 같아 마음이 쓰인다"고 방송 이후 심경을 전했다.

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특히 김태리는 방송을 본 시청자들의 걱정이 첫째 아이에게 쏠리자 고민 끝에 그동안 밝히지 않았던 이야기를 꺼냈다.

김태리는 "저희 첫째는 이미 초등학생 때 선택적 함구증 진단을 받은 바 있다"며 "오은영 박사님이 저한테 선택적 함구증이라고 하셨을 때 저희 부부가 깜짝 놀란 이유도 그 때문"이라고 밝혔다.

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이어 "유전인 줄 전혀 몰랐다"며 "첫째 아이도 저처럼 말수가 적고 조용한 성향이라 그저 순한 기질의 아이라고만 생각하고 10년 넘게 홀로 키워오다가 현 남편과 결혼식을 올리기 전 심리상담센터에서 선택적 함구증이라는 소견을 받았다"고 설명했다.

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당시 진단으로 큰 충격을 받았다는 그는 "집에 와서 정말 많이 울었고, 아빠 사랑 없이 엄마 혼자 키운 탓인가 하여 자책도 많이 했다"고 털어놨다.

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이후 아이를 정신건강의학과에 데려가기도 했지만 치료로 이어지지는 못했다고 했다. 김태리는 첫째가 "난 멀쩡한데 왜 약을 먹어야 하는지 이유를 모르겠다"며 완강히 거부했고, "본인이 싫다는데 억지로 끌고 다닐 수가 없었다"고 당시 상황을 설명했다.

결국 몇 년 동안 별다른 치료나 전문가의 개입 없이 시간이 흘렀다는 김태리는 '결혼지옥' 출연을 결심한 데에는 남편과의 관계 개선뿐 아니라 첫째 아이에 대한 고민도 크게 작용했다고 밝혔다.

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그는 "첫째 아이의 현 상태를 오은영 박사님께 보여주고 처방을 듣고 싶은 목적도 컸다"며 "개인 사생활과 얼굴이 알려지고 사람들 입에 오르내릴 것도 예상했지만, 그럼에도 불구하고 첫째 아이가 좋아질 수 있다면 그것도 괜찮다고 생각했다"고 말했다.

수차례 설득과 협상 끝에 첫째의 동의를 얻어 집에 관찰 카메라를 설치했고, 아이 역시 오은영 클리닉을 찾아 상담을 받은 것으로 전해졌다.

김태리는 방송 출연 이후 아이에게 변화가 나타나고 있다고 전하면서 "요즘 첫째 아이를 보면 그래도 오은영 클리닉에 다녀오길 잘했다는 생각이 든다"고 했다.

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이어 "온 힘을 다해 세상 밖으로 나오려 노력하고 있는 아이를 위해 곁에서 묵묵히 기다려주다가 손을 내밀면 잡고 이끌어주려고 한다"며 "큰 불안에 온몸이 휘감겨 작은 본인의 방이 세상의 전부인 아이"라고 애틋한 마음을 드러냈다.

무엇보다 방송을 계기로 첫째의 신상이나 사생활을 추적하는 일은 자제해 달라고 당부했다. 그는 "더 큰 불안을 짊어지지 않도록 아이의 신상은 지켜주시길 간곡히 부탁드린다"고 호소했다.

끝으로 김태리는 "이번 방송을 계기로 더 단단한 엄마, 아빠가 되어 네 명의 아이들의 행복을 지켜줄 수 있도록 노력하겠다"며 "마지막 방송은 가벼운 마음으로 봐달라. 우는 건 제가 할 테니 그대들은 그만 울어요"라고 덧붙였다.

한편 지난 7일 방송된 MBC '오은영 리포트-결혼 지옥'에서는 재혼 가정을 꾸린 '1순위 부부'의 일상이 공개됐다. 김태리는 첫째를 홀로 키워오다 현 남편과 재혼했으며, 이후 부부 사이에서 세 아이를 낳아 네 아이의 부모가 됐다. 방송에서는 김태리가 육아와 집안일에 지친 가운데서도 가족을 먼저 챙기며 자신의 감정을 억누르는 모습이 반복돼 안타까움을 자아냈다.

특히 현 남편이 아내의 첫째 아이를 대하는 모습도 방송 이후 큰 관심을 받았다. 첫째와 적극적으로 대화를 나누거나 가까워지려 하기보다는 다소 거리감이 느껴지는 모습이 포착되면서 재혼 가정에서의 부모와 자녀 관계를 둘러싼 시청자들의 다양한 반응이 이어졌다. 반면 김태리는 가족 사이에서 중간 역할까지 감당하며 여러 차례 눈물을 보였고, 이를 지켜본 오은영 박사는 김태리에게 선택적 함구증 가능성을 언급했다.

다음 주 방송에서는 부부 문제를 넘어 첫째 아이를 둘러싼 가족의 보다 깊은 고민이 다뤄질 예정이다. 김태리가 수차례 설득 끝에 첫째와 함께 오은영 클리닉을 찾았다고 직접 밝힌 가운데, 첫째의 현재 심리 상태와 가족 관계에 대한 오은영 박사의 진단 및 솔루션에도 관심이 쏠린다.

olzllovely@sportschosun.com