'장동건♥' 고소영, 인스타 공구로 채운 '100억대 집' 살림살이 "직접 DM 보내, 답장 안 오기도"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 고소영이 인스타 공구로 장만한 살림템들을 공개했다.

8일 고소영의 유튜브 채널에서는 '인스타로 의식주 해결하는 고소영의 10년 노하우 대박공구템 싹 다 공개'라는 제목의 영상이 게재됐다.

평소 인스타 공구(공동구매)로 물건을 많이 산다는 고소영은 "이건 빙산의 일각이다. 인스타에서 정말 소비를 많이 하더라. 내가 은근히 I 성향이 있다. 돌아다니는 걸 좋아하지 않으니까 방구석에 앉아서 자꾸 뭘 산다"고 밝혔다. PD는 "한 달에 100만 원을 쓴다면 몇%가 인스타 소비냐"고 물었고 고소영은 60%라고 밝혀 놀라움을 자아냈다. 공구템을 많이 사는 이유에 대해 고소영은 "공구를 할 때보면 인플루언서 분들이 공구템을 잘 소개해준다. 예를 들어 올리브오일도 공구로 산 건데 우리는 잘 모르지 않냐. 공구하기 전에 일주일 전부터 설명해준다. 그리고 가격이 정상가보다 싸다"고 밝혔다. 이에 PD는 "그런 공구템들은 계속 다른 데서 공구를 해서 결국 그게 정상가라고 하더라"라고 의심했지만 고소영은 "왜 그렇게 의심이 많냐. 나는 그냥 믿는다"고 밝혀 웃음을 안겼다. 음식도 공구로 많이 산다는 고소영은 "인플루언서 분들한테 문어 언제 또 하냐고 DM도 보낸다"고 적극적인 모습을 보여주기도 했다.

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그릇, 팬, 도마 등의 주방템부터 옷까지 공구로 샀다는 고소영. 자주 입는 청바지를 소개한 고소영은 "예전에는 해외 브랜드를 사야 된다는 생각이 있었는데 요즘에는 동양 사람들 체형에 잘 맞게 우리나리 디자이너들이 잘 만드는 거 같다"며

"인스타에서 알게 된 브랜드인데 지금은 신상품 들어오는지 계속 보고 있다가 내가 막 '매장 어디 있냐'고 DM 보낸다"고 밝혔다. 제작진은 "그런 DM 보내면 (인플루언서) 반응이 어떠냐"고 물었고 고소영은 "친절하게 답해주시는 분들도 있고 답장 없는 분도 있다"며 웃었다.

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이불까지 공구로 샀다는 고소영에 제작진은 "온 집안 살림이 다 인스타야"라고 놀랐고 고소영은 "이런 건 미리 주문을 받는다. 작년에 주문해서 올해 받은 건가 그렇다. 몇 달 걸렸다. 공구해서 주문이 들어가면 그때부터 생산을 한다"고 밝혔다. 고소영은 "이런 것도 인스타가 아니었으면 몰랐을 거다. 거의 인스타 추종자"라며 웃었다.

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wjlee@sportschosun.com