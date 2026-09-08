'하반신 마비' 강원래, 자택서 휠체어 타다 발가락 부상 "못 걸어도 항상 신발 신어야"

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[스포츠조선 김소희 기자] 클론 출신 강원래가 휠체어를 타고 이동하던 중 발가락을 다쳤다.

8일 강원래는 자신의 계정에 "샤워 후 욕실에서 휠체어 타고 나오다 벽에 부딪혀 발가락을 다쳤습니다. 휠체어 탄 지 26년째 이런 경우가 서너 번 있었습니다. 앞으로 더 조심해야겠네요. 선이가 '안 아파요?' 묻길래 '안 아프지'라고 대답했어요. #딱고조이고기름치자"라는 글을 게재하며 사진과 영상을 공개했다.

공개된 영상에는 강원래가 다친 발가락을 직접 살피고 응급처치를 하는 모습이 담겼다. 상처가 난 발가락을 꼼꼼하게 닦은 뒤 붕대로 감싸며 스스로 처치를 이어갔다. 오랜 시간 휠체어 생활을 해온 만큼 망설임 없는 손놀림으로 능숙하게 응급처치를 해 눈길을 끌었다.

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응급처치를 마친 강원래는 아무렇지 않은 듯 마지막으로 신발까지 챙겨 신었다. 실내에서도 운동화를 신고 생활하는 그의 일상이 고스란히 담기기도 했다.

강원래의 소식을 접한 팬들도 걱정과 응원의 메시지를 보냈다. 팬들은 "조심하셔라", "건강이 최고다", "항상 안전운전 하시길" 등의 댓글을 남기며 빠른 회복과 안전을 기원했다.

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한편 강원래는 지난 1996년 구준엽과 함께 남성 듀오 클론으로 데뷔해 '꿍따리 샤바라', '초련' 등 다수의 히트곡을 발표하며 큰 사랑을 받았다. 2000년 교통사고로 하반신 마비 판정을 받은 뒤에도 가수, 방송인, DJ 등 다양한 분야에서 활동을 이어오고 있다.

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강원래는 2003년 김송과 결혼했으며, 2014년 아들 선 군을 얻었다. 이후에도 자신의 일상을 꾸준히 공개하며 대중과 소통하고 있다.