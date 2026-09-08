황보라, 子 어린이집 민폐에 한숨 "돌발행동 탓 다른 애들 교육 방해된다고"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 황보라가 아들 훈육을 결심했다.

8일 황보라의 유튜브 채널에서는 '떼쓰는 2살 아들과 첫 전시회 방문한 황보라, 마침내 훈육 성공?'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

황보라는 "저희 우인이 아기 때부터 발달 과정을 봐준 전문가 분한테 전화를 드렸다. 우인이가 워낙 에너지가 심하고 집중을 금방 못하기 때문에 수업을 진행하다가 우인이가 돌발 행동을 하게 되면 그걸 제재하느라 다른 친구는 그만큼의 교육을 못 받는 것도 사실이라고 말씀하시더라. 이건 민폐지 않냐. 이걸 절대 가만히 두면 안 되겠다 생각했다"고 털어놨다.

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황보라는 "훈육이 중요한 게 아니라 우인이는 통제가 안 되고 질서가 안 되는 이유가 들어보시더니 우인이가 먹고 놀고 자는 데에 규칙이 없다더라. 먹고 싶을 때 마음껏 냉장고 문 열어서 먹고 저는 회피형이라 양육하는데 힘든 스타일이라 하더라. 사실 그건 맞는 거 같다. 오늘부터 일일이 하나하나 기록을 해보려 한다"고 밝혔다.

이에 황보라 부부는 우인이를 위한 하루 규칙을 만들었다. 하지만 훈육을 시작한지 이틀 만에 황보라는 "매일 연락 오는 동생이 있는데 우인이한테 너무 좋은 전시가 있다고 꼭 보러 가라더라. 내가 아직은 우인이가 모를 거라 했는데 몰라도 데리고 가보라고 하더라. 오늘은 신랑도 동행 안 하고 혼자 가야 해서 막막하다"고 토로했다.

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이에 전문가에게 전시회 훈육법을 급하게 배운 황보라는 우인이가 전시회장에서 뒤지 못하게 단단히 주의를 줬지만 우인이는 말을 듣지 않았다. 좋아하는 기차를 보고 흥분한 우인이에 황보라는 "관람객에게 연신 미안하다고 사과했다"고 토로했다. 하지만 전시 관람 자체가 안 될 정도로 소란스러워지자 황보라는 아들을 붙잡고 단호하게 훈육했다. 황보라의 훈육에 우인이는 금세 진정이 됐다.

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wjlee@sportschosun.com