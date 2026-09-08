조권 "母 흑색종암·父 직장암 투병에 활동 못해, 돈 못 벌 때 김혜수가 도와줬다"

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[스포츠조선 이우주 기자] '신여성' 조권이 부모님의 암 투병으로 힘들었던 시기를 고백했다.

8일 유튜브 콘텐츠 '신여성'에서는 '세바퀴 전성기 시절..항상 여자 아이돌에게 손편지를?!'이라는 제목의 영상이 게재, 2AM 조권이 게스트로 출연했다.

가수 활동을 하다 뮤지컬로 활동 반경을 넓힌 조권은 김혜수와의 남다른 인연을 밝혔다. 조권은 "제가 '직장의 신'이라는 드라마를 했다. 그때 인연이 돼서 그때 이후부터 제 뮤지컬을 항상 보러 오신다. 되게 응원해 주시고 제가 워낙 쇼적인 뮤지컬을 많이 하다 보니까 김혜수 선배님께서 되게 좋게 보신다"며 "'프리실라'라는 작품을 했을 때는 서너 번을 오신 거 같다. 제 첫 등장신이 공중에서 와이어 타고 내려오는 건데 제가 맡은 역할이 되게 좋으셨나 보다. 항상 오시면 '자기야. 너무 잘했어요'라고 해주신다"고 밝혔다.

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특히 조권은 "제가 군대에 갔을 때 어머니도 암이셨고 아버지도 암이시다. 그래서 그것도 김혜수 선배님이 도와주셨다. 군대 갔을 때는 어머니가 흑색종암이셔서 발가락을 절단하셨고 아버지는 직장암이다. 수술을 4번 하셨다. 그래서 작년에 거의 활동을 못했다. 외동이라 부모님 케어를 해야 해서 군대에 있을 때가 가장 힘들 때였다. 돈도 못 벌고 회사도 재계약 시즌이고 영장은 날아왔고. 너무 힘들었다"고 털어놨다.

현재 부모님의 건강에 대해서는 "아직 몸이 약하시다. 암 치료는 다 끝났고 추적검사를 하고 계신다"며 "제가 너무 힘든 상황을 (김혜수) 선배님이 알고 계셨다. '그냥 아프지 말고 건강하게 전역만 했으면 좋겠다'며 힘든 부분들을 많이 도와주셨다"고 김혜수에게 고마워했다.

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wjlee@sportschosun.com