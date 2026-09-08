아이들 미연 '건강검진', 의료법 위반 신고 해명 "광고·협찬 0원, 직접 결제" [공식]

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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 아이들 미연의 건강검진 영상이 의료광고 의혹에 휩싸인 가운데, 콘텐츠 제작진이 "광고나 협찬은 전혀 없었다"며 직접 해명에 나섰다.

유튜브 채널 '전도사' 제작진은 8일 공식 입장을 내고 최근 불거진 의료광고 의혹과 관련해 "촬영이 진행된 의료기관으로부터 해당 콘텐츠의 광고·홍보 또는 제작을 의뢰받은 사실이 없다"고 밝혔다.

제작진은 특히 금전적 대가가 오간 사실이 없다는 점을 강조했다. 이들은 "콘텐츠 제작비, 광고비, 협찬비 등 어떠한 금전적 대가나 경제적 지원도 받은 사실이 없다"며 "출연자의 건강검진 및 진료 비용 역시 제작진 측에서 직접 지불했다"고 설명했다.

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이어 "특정 의료기관이나 의료진의 이용을 권유하거나 홍보하기 위한 목적 역시 없었다"고 선을 그었다.

다만 영상에서 의료기관을 식별할 수 있는 정보가 노출된 부분에 대해서는 인정하고 보완 조치를 취했다고 밝혔다.

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제작진은 "건강검진 과정을 자세하게 담아내는 과정에서 최초 공개본의 일부 장면에 의료기관을 식별할 수 있는 정보가 충분히 처리되지 않은 부분을 확인했다"며 "티저 영상 공개 이후 재검토 과정에서 이를 확인해 즉시 추가 블러 및 보완 조치를 완료했다"고 전했다. 이후 전체 영상에 대해서도 다시 한번 검토했다고 덧붙였다.

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앞서 미연은 지난 1일 '전도사' 콘텐츠를 통해 서울 용산구의 한 의료기관에서 건강검진을 받는 모습을 공개했다. 최초 공개된 영상에는 진정제가 투여되고 내시경 검사가 진행되는 장면을 비롯해 의료기관 명칭과 의료진, 시설 등을 확인할 수 있는 모습이 담긴 것으로 알려졌다.

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이를 두고 제보자 A씨는 해당 콘텐츠가 현행 의료법상 의료광고에 해당하는지 확인해 달라는 취지의 진정서를 지난 7일 국민신문고를 통해 용산구보건소에 제출했다. 특정 의료기관 및 의료진 노출과 촬영 관여 정도, 전문성 관련 표시, 실제 시술 장면 노출 등의 적정성을 확인해 달라는 내용이다.

보건복지부 의료광고 관련 가이드라인에 따르면 금전적 대가 지급 여부와 별개로 의료행위나 의료기관, 의료인 등에 대한 정보를 소비자에게 알리는 행위가 의료광고에 해당할 가능성이 있어 관련 법령을 준수해야 한다.

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이에 따라 제작진이 광고비나 협찬을 받지 않았다고 해명했지만, 해당 콘텐츠가 실제 의료법상 의료광고에 해당하는지 여부는 관할 기관의 판단을 지켜봐야 할 것으로 보인다.

제작진은 "앞으로는 콘텐츠의 기획과 제작뿐만 아니라 공개 전 검토 과정에서도 더욱 세심하게 확인해 콘텐츠를 제작하겠다"고 밝혔다.

한편 '전도사'는 건강과 웰니스를 주제로 다양한 이야기를 전하는 유튜브 콘텐츠다.

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olzllovely@sportschosun.com