백진희, 예비남편♥ 직업 공개.."대단한 부 없는 직장인, 사업가·금융가 NO"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 백진희가 예비 남편에 대해 언급했다.

8일 백진희는 자신의 유튜브 채널 '지니이즈백'에 '여러분들께 전합니다'라는 제목의 영상을 공개했다.

백진희는 직접 결혼 소식을 전하며 "너무 많은 분들이 축하해 줘서 감사한 하루를 보냈다. 이렇게 축하를 받아 본 적이 없어 결혼이 다가오는 걸 실감했다"라고 말했다.

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예비남편과의 연애에 대해서는 "한국과 캐나다를 오가며 롱디(서로 멀리 떨어져 살면서 하는 연애)를 했다. 14시간을 날아가서 오빠를 만났고, 오빠도 14시간을 날아와서 저를 만났다. 롱디가 쉽지많은 않았다. 물리적인 거리가 가로막고 있었지만 함께 시간을 보내면 저는 소녀가 됐다"라고 말했다.

이어 예비남편은 평범한 하루가 얼마나 소중한지 알려준 존재라면서 "이런 시간이 쌓이다 보니 자연스럽게 미래를 얘기하게 됐다"라며 결혼을 결심한 이유도 밝혔다.

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예비남편의 직업에 대해서는 "그냥 평범한 직장인이다. 사업가, 금융가도 아니고 대단한 부를 가지고 있지도 않다. 그냥 금요일 아침이 제일 신나는 평범한 직장인"이라고 소개했다.

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한편 백진희는 내년 1월 23일 결혼식을 올린다. 지난해 캐나다 어학연수 중 연인을 만나 교제했고, 장거리 연애 끝 부부의 연을 맺게 됐다. 예비신랑은 캐나다에 거주하는 연상의 직장인으로, 백진희는 결혼 후 한국과 캐나다를 오가며 활동할 계획이다.

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joyjoy90@sportschosun.com