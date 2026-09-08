안은진 실물 얼마나 예쁘길래..서강준 "이렇게 단아하고 예쁜 사람이 있나 싶었다"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 서강준과 안은진이 서로의 첫인상을 공개했다.

8일 유튜브 채널 'Harper's BAZAAR Korea'에는 '서강준&안은진, 10년 차 커플이면 가방 속까지 닮을까?'라는 제목의 영상이 업로드됐다. 영상에는 KBS 2TV 새 토일 미니시리즈 '너 말고 다른 연애'의 주연 배우 서강준과 안은진이 게스트로 출연해 다양한 이야기를 나눴다.

이날 두 사람은 서로를 처음 만났던 당시를 떠올리며 첫인상에 대해 이야기하는 시간을 가졌다.

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먼저 서강준은 안은진의 첫인상에 대해 "이렇게 단정하고 단아하고 예쁜 사람이라고 생각했다"라고 말했다.

하지만 시간이 지나면서 알게 된 안은진의 실제 모습은 첫인상과는 꽤 달랐다고. 서강준은 "지나고 보니 정말 밝고 외향적이다. 장난끼도 많고 흥이 정말 많다"라고 이야기했다.

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이에 안은진은 자신의 별명이 '안흥진'이라고 맞장구치며 웃음을 보였다. 단아하고 차분해 보였던 첫인상과 달리, 실제로는 넘치는 흥과 밝은 에너지를 가진 자신의 모습을 인정한 것.

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안은진 역시 서강준과의 첫 만남을 또렷하게 기억하고 있었다.

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안은진은 "첫 미팅 한 날이 기억난다. 어떤 전형적인 모범생 스타일이다. 일찍 와서 차분하게 기다리더라. 움직일 때도 정자세로 움직였다"라고 당시를 떠올렸다.

그러나 지금의 서강준은 당시와는 조금 달라 보였다. 안은진은 "올바름 안에 있는 독특함을 발견했다. 4차원 모습을 발견했다"라고 말하며 서강준에게 숨겨진 반전 매력이 있다고 밝혔다.

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겉으로는 반듯하고 차분해 보이지만 가까이 지내면서 알게 된 독특한 면모가 있다는 설명이다. 서로의 첫인상과 실제 성격을 비교하는 과정에서 두 사람의 편안한 관계와 남다른 케미스트리도 자연스럽게 드러났다.

한편 서강준과 안은진이 주연을 맡은 KBS 2TV 새 토일 미니시리즈 '너 말고 다른 연애'는 오는 12일 오후 9시 20분 첫 방송된다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com