'고지용 전처' 허양임, 결국 팔뚝살 시술 받았다 "다이어트로 안돼, 효과 어때 보이냐"

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[스포츠조선 김소희 기자]의사 허양임이 팔뚝살 고민을 털어놓으며 결국 시술을 받았다고 고백했다.

8일 허양임은 자신의 계정을 통해 팔뚝과 등에 대한 고민을 솔직하게 공개하며 시술을 받게 된 과정을 전했다.

허양임은 "제 팔뚝에 관해 뉴스 기사에까지 나온 거, 보셨냐"라며 운을 뗐다. 이어 "뒷모습을 보고 충격을 받아 다이어트를 시작했는데, 아무래도 팔뚝과 등은 체중 감량만으로는 부족하고, 탄력 관리도 함께해야겠더라"라고 밝혔다.

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허양임은 시술 직후의 모습도 함께 공개하며 팬들과 적극적으로 소통했다.그는 "유튜브 댓글에 '어떤 시술을 받으셨나요?'라는 질문도 있어서 공유 드립니다"라고 전했다. 이어 "통증도 적고 관리 후 바로 진료도 봤다"라고 시술 후기를 직접 전했다.

시술 후 달라진 모습도 직접 확인했다. 허양임은 "좋아졌다고 사진 찍었는데 효과가 있어 보이시냐"라고 물으며 사진을 공개, 자신의 변화를 팬들과 함께 확인했다.

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시술에만 의존하지 않고 운동도 병행하겠다는 계획도 밝혔다. 허양임은 "내일부터는 근력운동도 병행해보려 한다. 벌써 피곤해지지만…"이라며 웃음을 자아냈다.

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한편 허양임은 이화여자대학교에서 의학 학사, 대학원에서 가정의학 석사와 예방의학 박사 과정을 밟은 수재로 '의학계의 김태희'로 알려져 있다. 젝스키스 출신 고지용과 2013년 결혼해 이듬해 아들 승재 군을 품에 안았지만, 최근 결혼 11년 만에 이혼했다고 밝혔다. 아들 승재 양육은 허양임이 맡기로 했다.