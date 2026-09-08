'엄친아' 존박, 알고보니 고졸이었다..세계 11위 美 명문대 중퇴 "'슈스케2' 위해 그만둬"(틈만나면)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자] 가수 존박이 미국 명문 사립대 노스웨스턴 대학교를 중퇴한 사연을 공개했다.

8일 방송된 SBS 예능 프로그램 '틈만나면,' 시즌5에서는 '틈 친구'로 배우 주우재와 가수 존박이 출연했다. 두 사람은 유재석, 유연석과 함께 홍대 일대를 찾았다.

이날 네 사람은 홍대 거리를 걸으며 학창 시절에 대한 이야기를 나눴다. 자연스럽게 대학 시절 이야기가 나오자 주우재가 자신의 이력을 공개했다.

Advertisement

주우재는 "홍대 기계공학과를 나왔다. 그런데 제가 4학년 2학기 때 자퇴를 했다"라고 밝혔다.

이를 들은 유재석과 유연석은 놀라움을 감추지 못했다. 두 사람은 "너무 아깝다. 왜 자퇴를 했느냐"라고 물었고, 주우재는 데뷔를 계기로 학교를 그만두게 됐다고 설명했다.

Advertisement

주우재는 "그 시기에 데뷔를 했다. 저도 아까워서 '한 학기 더 듣고 마무리를 해볼까?' 생각도 했었는데, '배울 거 다 배웠는데 굳이'라는 생각이 들더라"라고 당시를 회상했다.

Advertisement

이에 유재석은 주우재를 향해 "끈기가 없네"라고 거침없이 돌직구를 날렸다. 그러자 주우재는 서울예술대학교에 1학기 다닌 뒤 자퇴한 유재석을 언급하며 "같이 자퇴하신 분이?"라고 받아쳐 웃음을 자아냈다.

Advertisement

이 가운데 존박 역시 대학 중퇴 경험이 있다고 밝혀 눈길을 끌었다.

미국 명문 사립대인 노스웨스턴 대학교에 재학했던 존박은 "저도 학교를 휴학하다가 중퇴를 했다"라고 고백했다.

Advertisement

존박은 이어 "학교 다니다가 오디션 프로그램에 나갔다. '슈스케2(슈퍼스타K2)' 하면서 자연스럽게 한국으로 이사를 했고, 그러면서 학교도 그만뒀다"라고 설명했다.

존박은 미국에서 학업을 이어가던 중 오디션 프로그램 출연을 계기로 한국에서 활동을 시작하게 됐고, 결국 학교까지 중퇴하게 된 과정을 솔직하게 털어놨다.

각자의 길을 걷기 위해 대학을 떠났던 주우재와 존박의 이야기가 공개되면서, 이들의 남다른 이력에도 관심이 모였다.