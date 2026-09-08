'007 결혼' 김종국, 아내♥표 삼시세끼 집밥 자랑.."같이 사는 건 맞구나" ('옥문아')

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[스포츠조선 이게은기자] 가수 김종국이 아내의 손맛이 담긴 신혼 밥상을 자랑했다.

8일 방송된 KBS2 '옥탑방의 문제아들'에는 '천연위고비 열풍'을 일으킨 내분비내과 전문의 우창윤, 100kg에서 48kg까지 직접 감량한 재활의학과 전문의 이종민이 출연했다.

이날 김종국은 평소 아내가 준비해 주는 식단을 소개했다. 아침은 닭가슴살 볶음밥, 블루베리와 견과류를 곁들인 그릭요거트 등이었고 "잘 먹고 사네"라며 이어 부러워하는 반응이 나왔다.

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점심은 콩국수를 먹는 편이라고. 김종국은 "아내가 콩국물을 만들어서 해준다"라며 디저트 과일까지 한상 차린 점심 식사를 공개했다. 이때 주우재는 "같이 사는 건 맞구나"라고 말해 웃음을 안겼다. 김종국은 지난해 007급 결혼식을 하고 아내에 대한 정보, 사진 등을 일절 비공개로 한 바 있다.

저녁은 탄수화물, 단백질, 지방이 적절히 섞인 쌈밥 메뉴였다. 홍진경은 "삼식이세요? 주말이면 더더욱 외식하는 날 아닌가?"라며 김종국 아내에게 빙의한 듯한 반응을 보여 웃음을 자아냈다.

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우창윤은 "(김종국은) 운동량이 많아 탄수화물을 먹어야 하는데 탄수화물 양도 많다. 식이섬유도 잘 챙긴 식단"이라며 엄지손가락을 치켜 세웠다.

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김종국은 다시금 부럽다는 반응이 나오자 "주말 (밥상)이고, 아직 애도 없고 하니까"라며 수줍은 웃음을 지었고, 우창윤은 "건강하려면 누군가의 희생이 있어야 한다"라고 말했다.

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한편 김종국은 지난해 9세 연하 비연예인과 결혼했다.

joyjoy90@sportschosun.com