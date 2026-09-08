이연복, 어린 자녀들 두고 아내와 일본行 "안 돌아올 생각이었다" ('플레이리스트')

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[스포츠조선 이우주 기자] '플레이리스트109' 이연복이 아버지의 임종을 못 지킨 안타까운 사연을 고백했다.

8일 방송된 MBC 예능프로그램 '플레이리스트109'에서는 이연복 셰프가 출연했다.

13살 때부터 생계를 위해 요리를 시작했다는 이연복은 "그때 화교학교를 다니고 있었는데 등록금도 비싸고 아이들이 3남2녀라 부모님이 애들을 뒷바라지하기 힘들었다. 그때 당시는 등록금을 안 내면 일으켜 세워서 수업을 했다. '이럴 바에는 학교를 다니지 말자' 해서 학교를 다니기 싫어서 학교 간다고 하고 남산에 올라 가서 하루 종일 있다가 학교 끝날 시간에 맞춰 집에 갔다. 그러다 자퇴하고 중국집에서 배달부터 시작했다"고 밝혔다.

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배달일부터 시작한 이연복은 "그때 배달원 월급이 3,000원이었다. 항상 머릿속에 돈을 많이 벌어야 된다는 생각이 있었다. 누가 제일 돈을 많이 버냐 했는데 주방장이라더라. 그래서 주방사람들에게 잘 보여서 설거지부터 시작했다"며 "작은 중국집들에서 주방장을 몇 번 하긴 했지만 제대로 한 건 22살에 대만 대사관에서 주방장이 됐다"고 밝혔다.

이연복은 "요리에 대한 한계가 있었고 축농증이 심해서 수술을 받고 냄새를 못 맡았다. 그때 이 직업을 바꿔야 되나 고민했다. 그런 거에 대해 고민했는데 일본에서 일하고 있는 친구가 그 정도면 일본에서 10배는 더 번다고 유혹을 했다"며 일본행을 택했다고 밝혔다. 이연복은 "수속이 늦어져서 입국이 미뤄져서 한참 뒤에 들어가니까 알아놨던 일자리도 없어졌다. 간단하게 아르바이트를 했다. 한국에서 주방장이었다는 얘기를 숨기고 바닥부터 시작했다. 그때 같이 일하던 조리장이 사고뭉치여서 어느날 갑자기 출근을 안 하더라. '제가 한번 해보면 안 될까요?' 하면서 요리를 시작했다. 그렇게 주방장이 됐다"고 밝혔다.

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당시는 버블경제가 절정에 달했던 일본의 호황기. 이연복은 "그 덕에 한국에 와서 집을 샀다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다.

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요리로 자수성가를 이루던 중 일본에 있을 때가 사실 되게 힘들었다. 일본에 갈 때 다시 돌아오지 않을 각오로 다 정리하고 갔다. 보증금도 빼고 생활비만 마련하고 애들은 어머니한테 맡겼다"며 "그때 일본에 있을 때 아버지가 편찮으셨다. 중풍으로 6년으로 누워계시다 돌아가셨는데 임종도 못 봤다"고 털어놨다.

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이연복은 "돌아가셨다는 소식 듣고 한국에 왔는데 눈물도 안 나더라. '살아계실 때 잘하지 돌아가셨다고 우나' 하는 생각에 눈물이 안 나더라. 내가 눈물을 흘리면 가식적이라는 생각이 들었다. 저녁에 집에 와서 누우니까 눈물이 쏟아지더라. 사람들이 항상 얘기하는 게 '돈 많이 벌어서 효도해야지' 하는데 다 부질없더라. 돈 없더라도 자주 보고 밥 먹는 게 효도"라고 강조했다.

마지막으로 이연복은 "살다 보면 중요한 걸 사람들이 잃을 때가 있다. 하나를 잃고 나면 하나를 얻는 경우도 많다. 내가 아직 남아있는 걸 어떻게든 열심히 해보면 힘든 일, 절망 이런 게 끝나고 새로운 문이 활짝 열리기도 한다. 쉽게 쉽게 너무 포기하면 안 된다"고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com