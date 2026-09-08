'현아♥' 용준형, 확 달라진 비주얼에 탈모설까지..결국 "제 모발 걱정 마세요"

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 용준형이 난데없이 불거진 '탈모설'에 유쾌하게 반응했다.

8일 용준형은 자신의 계정에 "제 모발은 걱정 마세요"라는 글과 함께 여러 장의 셀카를 공개했다. 최근 자신을 둘러싸고 불거진 탈모설에 직접 입을 열며 팬들의 걱정을 재치 있게 일축한 것.

공개된 사진 속 용준형은 평범하게 보일 수 있는 민소매와 반바지 차림에도 자신만의 패션 감각을 한껏 드러냈다. 두건과 선글라스, 각종 액세서리를 매치해 캐주얼하면서도 개성 넘치는 스타일을 완성했다.

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특히 편안한 옷차림에 다양한 소품을 더해 특유의 패션 센스를 뽐냈다. 또 다른 사진에서는 캡모자를 착용한 채 카메라를 바라보며 여유로운 표정을 짓는 모습도 공개해 눈길을 끌었다.

앞서 용준형은 최근 강가에서 러닝을 즐기는 모습을 공개한 바 있다. 당시 사진이 공개된 이후 일부 누리꾼들은 과거와 비교해 비주얼이 달라진 것 같다는 반응을 보였다. 특히 이마가 이전보다 넓어 보인다며 때아닌 탈모설까지 제기된 것.

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이에 용준형은 별다른 설명 대신 "제 모발은 걱정 마세요"라는 짧고 유쾌한 한마디를 남겼다. 민감할 수 있는 탈모설에 직접 답하며 팬들의 걱정을 덜어주는 동시에, 해프닝을 웃음으로 넘기는 여유로운 모습이 돋보였다.

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한편 용준형은 그룹 하이라이트 멤버로 활동한 뒤 솔로 가수로도 꾸준히 음악 활동을 이어가고 있다. 지난 2024년 가수 현아와 결혼했다.