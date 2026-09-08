이켠 “중국인과 부딪혀 쇄골 인대 파열”..긴급 수술→6개월 후 전한 근황

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 겸 사업가 이켠이 갑작스러운 사고로 약 6개월간 힘겨운 시간을 보냈다고 털어놨다.

8일 이켠은 자신의 SNS에 "억울하다면 정말 억울한 말도 안 되는 사고가 있었고.. 어느덧 6개월의 힘든 시절을 어떻게든 버티어.. 버텨왔다"라고 전했다. 함께 공개된 사진에는 병원에서 입원 치료를 받고 있는 그의 모습이 담겼다.

이어 "설날 시즌에 중국 꼬마애랑 부딪히면서 쇄골 인대 파열. 급히 한국에서 수술했고 6개월의 인고 끝에 철심 제거. 말은 안 했지만 진짜 불편하고 힘들었다"라며 사고 당시 상황을 설명했다. 베트남에서 사업을 하고 있는 이켠은 지난 2월 현지에서 쇄골 인대가 파열, 한국에서 긴급 수술을 받은 것으로 알려졌다.

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이견은 마지막으로 '퇴원증 간호사실 제출'이라고 적힌 퇴원 관련 서류를 공개, 후련한 마음도 드러냈다.

한편 이켠은 1997년 그룹 '유피(UP)' 멤버로 데뷔했으며 드라마 '스파이 명월', '인생은 아름다워' 등을 통해 배우로도 활약했다. 이후 베트남에서 카페 사업에 집중하고 있다.

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joyjoy90@sportschosun.com