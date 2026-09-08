'증권맨♥' 윤진이 "산적처럼 사니 초라해보여"..긴 머리→숏컷 파격 변신

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 윤진이가 긴 머리에서 숏컷으로 파격 변신을 했다.

8일 윤진이의 유튜브 채널 '진짜 윤진이'에는 '더 이상 긴머리 윤진이는 없다! 숏단발로 파격 변신'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

윤진이는 미용실로 향해 3년간 길러온 과감히 잘라냈다. 그는 "시간과 돈을 써야 예뻐지는 것 같다. 너무 안 하면 도태되는 것 같다"라고 말했다. 이어 "원래 작품 할 때 아니면 산적처럼 사는 사람이다. 근데 너무 놔버리니까 나 자신이 초라해질 때가 있더라. 너무 그렇게 살지 말아야겠다 싶었다"라며 변신을 결심한 이유를 밝혔다.

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숏컷으로 확 달라진 그는 가족에게 향하며 "못 알아보는 거 아니겠지?"라며 걱정했다. 하지만 큰 딸은 윤진이를 보자마자 "엄마 머리가 안 길어졌네?" "머리 귀엽다", "웃겨. 뭐야" 등 다양한 반응을 보여 웃음을 자아냈다.

한편 윤진이는 지난 2022년 4세 연상 증권가 종사자와 결혼했으며 슬하에 두 딸을 뒀다.

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joyjoy90@sportschosun.com